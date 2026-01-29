VIDEO Dinamo bate pe Rapid în Giulești și ajunge la patru victorii consecutive! ”Au topit plasele”

Dinamo bate pe Rapid în Giulești și ajunge la patru victorii consecutive! ”Au topit plasele” Baschet
Succes important pentru echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare.

DinamoRapidcs dinamo bucurestiZydrunas UrbonasMarcus Anthony Lewis
CS Dinamo Bucureşti a învins-o în deplasare pe CS Rapid Bucureşti, cu scorul de 98-92, miercuri, în etapa a 19-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Rapid - Dinamo 92-98

Marcus Anthony Lewis, cu 20 de puncte şi 3 pase decisive, şi Radu Marian Vîrnă, cu 20 de puncte, au fost cei mai buni dinamovişti. 

Roman Aleen Penn a reuşit 26 p, 4 recuperări, 6 pase decisive, iar Nikola Jevtovic a adăugat 22 p, 7 rec pentru Rapid.

💪 Perioada de invincibilitate în campionat se extinde, grație acestei victorii extrem de muncite 🆚 Rapid București.

Încă o dată, echipa a răspuns exemplar tuturor.. provocărilor care au apărut pe parcursul meciului. Vîrnă și Lewis au topit plasele cu câte 20 de puncte fiecare, fiind secondați de Marks și Drame cu câte 14 puncte”, a postat pagina CS Dinamo Baschet, completată de CS Dinamo București:

”BASCHET. 4 victorii consecutive pentru ⬜️🟥

Victorie mare pentru baschetbaliștii antrenați de Zydrunas Urbonas, o revanșă luată fața de meciul din tur, pierdut în prelungiri 💥.

CS Vâlcea - CSM CSU Oradea 82-102

Vicecampioana CSM CSU Raiffeisen Oradea a câştigat fără probleme la Râmnicu Vâlcea, 102-82 cu CS Vâlcea 1924.

Thomas Bropleh, cu 24 p, 3 rec, 6 pd, şi Emmanuel Nzekwesi, cu 23 p, 4 rec, au fost cei mai buni de la învingători, iar Dan Lucas Tohătan s-a remarcat de la gazde, cu 19 p, 6 pd.

FC Argeş Piteşti s-a impus clar în faţa ultimei clasate, CSM Galaţi, cu 92-68, în Piteşti Arena.

Kendall Jalen Lewis, cu 23 p, 4 rec, 4 pd, a fost MVP-ul echipei din Trivale.

SCM U Craiova - Steaua 84-80

CSM Târgu Mureş a trecut de CSM BBA Petrolul Ploieşti cu 107-100, ardelenii fiind conduşi de Michaelyn Duane Scott, 29 p, 4 rec, 6 pd, şi Goran Martinic, 22 p, 5 pd.

În alte meciuri, CS SCM Politehnica Timişoara a învins-o pe CSU Sibiu cu 81-76, iar SCM ''U'' Craiova a dispus de CSA Steaua Sharks Bucureşti cu 84-80.

Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin

1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 33 puncte (17 jocuri)

2. FC Argeş Piteşti 30 (18)

3. CSO Voluntari 30 (17)

4. CS Dinamo Bucureşti 29 (18)

5. SCM ''U'' Craiova 28 (17)

6. CSM Târgu Mureş 28 (18)

7. CS SCM Politehnica Timişoara 28 (18)

8. CS Rapid Bucureşti 26 (18)

...

Agerpres

Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

