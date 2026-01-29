CS Dinamo Bucureşti a învins-o în deplasare pe CS Rapid Bucureşti, cu scorul de 98-92, miercuri, în etapa a 19-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Rapid - Dinamo 92-98



Marcus Anthony Lewis, cu 20 de puncte şi 3 pase decisive, şi Radu Marian Vîrnă, cu 20 de puncte, au fost cei mai buni dinamovişti.

Roman Aleen Penn a reuşit 26 p, 4 recuperări, 6 pase decisive, iar Nikola Jevtovic a adăugat 22 p, 7 rec pentru Rapid.

”💪 Perioada de invincibilitate în campionat se extinde, grație acestei victorii extrem de muncite 🆚 Rapid București.

Încă o dată, echipa a răspuns exemplar tuturor.. provocărilor care au apărut pe parcursul meciului. Vîrnă și Lewis au topit plasele cu câte 20 de puncte fiecare, fiind secondați de Marks și Drame cu câte 14 puncte”, a postat pagina CS Dinamo Baschet, completată de CS Dinamo București:

”BASCHET. 4 victorii consecutive pentru ⬜️🟥

Victorie mare pentru baschetbaliștii antrenați de Zydrunas Urbonas, o revanșă luată fața de meciul din tur, pierdut în prelungiri 💥”.

