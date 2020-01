Confesiunea tulburatoare a lui Kobe Bryant! Ce spunea despre moarte

Legenda NBA si-a pierdut viata intr-un accident cu elicopterul.

Kobe Bryant, impreuna cu fiica lui de 13 ani, Gianna si inca 7 persoane si-au pierdut viata intr-un accident tragic de elicopter. Cauzele accidentului nu sunt cunoscute inca, insa politia investigheaza, iar unul din motivele principale ar fi considerata ceata. Vizibilitatea era extrem de redusa in momentul in care elicopterul legendei NBA se afla in aer.

Tragedia a readus in amintirea publicului interviuri vechi pe care Kobe Bryant le-a facut. Intr-unul din ele, acesta a vorbit despre moarte, dupa cum scrie New York Post.

Kobe Bryant a declarat ca are o relatie "confortabila" cu moartea intr-un interviu oferit pentru The Ringer.

"Am o relatie confortabila cu moartea. Este un lucru pe care il inteleg. Nu poti avea viata fara moarte, asa cum nu poti avea lumina fara intuneric. Este acceptare in asta", a declarat Kobe Bryant.

Acesta a spus ca a fost fortat sa se confrunte cu mortalitatea in momentul in care cantarea decizia de a se retrage in sezonul 2016.

"Cand a sosit momentul sa decid daca ar trebui sau nu sa ma retrag, a fost o acceptare a mortalitatii cu care se confrunta toti atletii. Daca incerci sa o combati, vei avea intotdeauna acea lupta interioara cu tine. Deci, sunt confortabil cu asta", a adaugat legenda NBA.