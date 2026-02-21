FOTO ȘI VIDEO E sărbătoare în Giulești! Rapid a câștigat Cupa României după 31 de ani

E sărbătoare în Giulești! Rapid a câștigat Cupa României după 31 de ani
Succes mult așteptat sub Podul Grant.

Rapidcs rapid bucurestiTaylor MurrayFCC UAV AradCupa Romaniei
CS Rapid Bucureşti a câştigat Cupa României la baschet feminin, după ce a învins-o pe FCC Baschet UAV Arad cu scorul de 81-52 (14-14, 28-7, 25-14, 14-17), sâmbătă, în finala desfăşurată în Sala Polivalentă din Sighetu Marmaţiei.

Rapid şi-a trecut în palmares al treilea său trofeu în Cupa României, după cele din 1969 şi 1995.

Taylor Murray, MVP în Rapid - Arad 81-52

Taylor Janee Murray, cu 19 puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive, Claudia Monica Cuic, cu 18 p, 3 rec, 3 pd, Maxuella Marie D Lisowa Mbaka, cu 13 p, 10 rec, şi Dragana Zivkovic, 10 p, s-au remarcat de la Rapid, conform Agerpres.

Taisheka Aquarius Porchia, cu 20 p, 8 rec, a fost cea mai bună de la arădence, iar Bianca Maria Fota a reuşit 16 p, 4 rec.

FCC Baschet UAV Arad rămâne cu două trofee în competiţie, în 2011 şi 2014.

”Cupa României e din nou acasă”

”Cupa României e din nou acasă, după 31 de ani. 🏆

În Giulești. La cel mai iubit club din România.

Fetele noastre au luptat, au crezut și au adus trofeul înapoi acolo unde îi e locul. Cu muncă, cu determinare și cu energia unei familii care nu abandonează niciodată.

Și da, victoria asta e și a voastră. A celor care cântați, care susțineți, care trăiți fiecare meci. Pentru că Rapid nu înseamnă doar o echipă. Înseamnă oameni.

Bravo, fetelor!

Suntem mândri de voi! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻, a postat la final pagina Baschet Rapid.

