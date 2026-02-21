CS Rapid Bucureşti a câştigat Cupa României la baschet feminin, după ce a învins-o pe FCC Baschet UAV Arad cu scorul de 81-52 (14-14, 28-7, 25-14, 14-17), sâmbătă, în finala desfăşurată în Sala Polivalentă din Sighetu Marmaţiei. Rapid şi-a trecut în palmares al treilea său trofeu în Cupa României, după cele din 1969 şi 1995. Taylor Murray, MVP în Rapid - Arad 81-52

Taylor Janee Murray, cu 19 puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive, Claudia Monica Cuic, cu 18 p, 3 rec, 3 pd, Maxuella Marie D Lisowa Mbaka, cu 13 p, 10 rec, şi Dragana Zivkovic, 10 p, s-au remarcat de la Rapid, conform Agerpres. Taisheka Aquarius Porchia, cu 20 p, 8 rec, a fost cea mai bună de la arădence, iar Bianca Maria Fota a reuşit 16 p, 4 rec. FCC Baschet UAV Arad rămâne cu două trofee în competiţie, în 2011 şi 2014.

”Cupa României e din nou acasă” ”Cupa României e din nou acasă, după 31 de ani. 🏆 În Giulești. La cel mai iubit club din România. Fetele noastre au luptat, au crezut și au adus trofeul înapoi acolo unde îi e locul. Cu muncă, cu determinare și cu energia unei familii care nu abandonează niciodată. Și da, victoria asta e și a voastră. A celor care cântați, care susțineți, care trăiți fiecare meci. Pentru că Rapid nu înseamnă doar o echipă. Înseamnă oameni. Bravo, fetelor! Suntem mândri de voi! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻”, a postat la final pagina Baschet Rapid.