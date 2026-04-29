GALERIE FOTO Voluntari, campioana României! Georgiana Popa, Nicole van de Vosse și Nikola Radosova, irezistibile în finală

Voluntari, campioana României! Georgiana Popa, Nicole van de Vosse și Nikola Radosova, irezistibile în finală Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CSO Voluntari a câștigat cu 3-1 la general disputa cu marea rivală Volei Alba Blaj.

TAGS:
CSO VoluntariVolei Alba BlajGeorgiana PopaNicole van de VosseNikola Radosova
Din articol
  • Popa georgiana 00
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

CSO Voluntari 2005 a câştigat al doilea său titlu de campioană naţională la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Volei Alba-Blaj cu scorul de 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-23), marţi seara, în Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo'', în al patrulea al finalei Divizia A1.

CSO Voluntari - Volei Alba Blaj 3-1 în meciul al patrulea și 3-1 la general în finala Diviziei A1 feminin

Echipa ilfoveană a câştigat finala cu 3-1 la general, după ce s-a impus în ultimele trei meciuri. CSO Voluntari a câştigat primul titlu în 2024.

CSM Volei Alba-Blaj a anunţat după meciul de luni, pierdut cu 0-3 la Voluntari, că a făcut contestaţie deoarece ''în suprafaţa de joc, la înălţimea de aproximativ 3 metri, se aflau două coşuri de baschet, deşi Regulamentul Oficial al Jocului de Volei (aplicabil competiţiilor organizate de Federaţia Română de Volei şi FIVB) prevede un spaţiu liber de minimum 7 metri (Articolul 55, alineatul 1)''. Echipa ardeleană menţiona că va depune contestaţie şi după meciul de marţi dacă problema nu se va remedia, informează Agerpres.

CSM Volei Alba-Blaj rămâne cu opt titluri de campioană în palmares şi se consolează cu câştigarea Cupei României.

Finala s-a desfăşurat după sistemul cel mai bun din cinci partide.

  • Radosova 00
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În ciuda contestației, Federația Română de Volei titrează: ”CSO Voluntari a câștigat pentru a doua oară titlul de campioană a României”

”🏐 FINALA

⭕️ CSO Voluntari a câștigat pentru a doua oară titlul de campioană a României, câștigând cu 3-1 la general disputa cu fosta campioană, Volei Alba Blaj. Tot 3-1 a fost și scorul meciului 4, disputat la Voluntari.

⭕️ O partidă extrem de spectaculoasă și de echilibrată. Volei Alba Blaj a câștigat clar primul set și și-a arătat din start intențiile de a trimite disputa în decisiv. În setul 2 gazdele au dominat, s-au desprins la 18-11, dar Blajul a avut puterea să revină. A egalat la 20, dar Voluntariul a luat, totuși, setul.

⭕️ Meciul a continuat într-un ritm formidabil, cu faze incredibile și extrem de disputate. Echipa gazdă a luptat cu îndârjire pentru fiecare punct și a câștigat și următoarele două seturi. Nicole Van de Vosse a fost principala realizatoare cu 22 de puncte. Nikola Radosova a contribuit și ea cu 18 puncte, Georgiana Popa cu 13, iar Sabrina Starks cu 11. De la Blaj, cele mai multe puncte le-au reușit Ana Escamilla 14, Ana Trcol 12 și Drussyla Costa 11. 

⭕️ Un an încheiat spectaculos între cele două rivale, care au jucat în acest sezon, una împotriva alteia, de 11 ori! După ce CSO Voluntari a câștigat primul titlu în 2024, vine al doilea la doi ani distanță. Felicitări Voluntari, felicitări Blaj pentru spectacolul oferit!”, a postat Federația Română de Volei pe pagina oficială de Facebook a instituției.

VIDEO Punctul prin care CSO Voluntari a cucerit titlul de campioană

Publicitate
Maia Sandu: Integrarea în UE este vitală pentru Republica Moldova. Unirea cu România rămâne o opțiune posibilă
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
Contra, „trădat“ de jucători și pus într-o situație urâtă în Qatar: „Deosebit de grav ce s-a întâmplat!“
Prima națională care a anunțat fotbaliștii convocați la Campionatul Mondial din 2026!
Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00 | Un duel al tehnicienilor. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Când se joacă CSM București - Metz, în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin
Recordurile deținute de Halep și Kvitova rămân în picioare! Sabalenka, eliminată șocant, după un meci-maraton, în sferturi la Madrid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Ce antrenor vede Victor Pițurcă la FCSB: ”Nu e rău. De ce nu?”



Recomandarile redactiei
Contra, „trădat“ de jucători și pus într-o situație urâtă în Qatar: „Deosebit de grav ce s-a întâmplat!“
Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!
Gigi Becali anunță o revenire de senzație la FCSB: ”Îl luăm înapoi”
Dezvăluire incredibilă după PSG – Bayern, scor 5-4: „Asta s-a întâmplat, din păcate…“
Prima națională care a anunțat fotbaliștii convocați la Campionatul Mondial din 2026!
Campioana României și-a dat afară antrenorul străin! ”Cu siguranţă un reper pentru clubul nostru”
După 4 finale de cupe europene pierdute în ultimii 7 ani, echipa din România continuă în acest sezon lupta pentru primul trofeu!
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Încă un sârb la Rapid! Ultimul sosit în Giulești are un CV plin de trofee, plus o finală de Champions League
Nicole van de Vosse, Georgiana Popa și Nikola Radosova, fetele ”de aur” de la CSO Voluntari!
CSM Lugoj a câștigat și Cupa! Cel mai bun sezon din istorie pentru Aliona Martiniuc și compania
CITESTE SI
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!