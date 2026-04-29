CSO Voluntari 2005 a câştigat al doilea său titlu de campioană naţională la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Volei Alba-Blaj cu scorul de 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-23), marţi seara, în Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo'', în al patrulea al finalei Divizia A1.

CSO Voluntari - Volei Alba Blaj 3-1 în meciul al patrulea și 3-1 la general în finala Diviziei A1 feminin

Echipa ilfoveană a câştigat finala cu 3-1 la general, după ce s-a impus în ultimele trei meciuri. CSO Voluntari a câştigat primul titlu în 2024.

CSM Volei Alba-Blaj a anunţat după meciul de luni, pierdut cu 0-3 la Voluntari, că a făcut contestaţie deoarece ''în suprafaţa de joc, la înălţimea de aproximativ 3 metri, se aflau două coşuri de baschet, deşi Regulamentul Oficial al Jocului de Volei (aplicabil competiţiilor organizate de Federaţia Română de Volei şi FIVB) prevede un spaţiu liber de minimum 7 metri (Articolul 55, alineatul 1)''. Echipa ardeleană menţiona că va depune contestaţie şi după meciul de marţi dacă problema nu se va remedia, informează Agerpres.

CSM Volei Alba-Blaj rămâne cu opt titluri de campioană în palmares şi se consolează cu câştigarea Cupei României.

Finala s-a desfăşurat după sistemul cel mai bun din cinci partide.