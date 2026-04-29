CSO Voluntari 2005 a câştigat al doilea său titlu de campioană naţională la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Volei Alba-Blaj cu scorul de 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-23), marţi seara, în Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo'', în al patrulea al finalei Divizia A1.
CSO Voluntari - Volei Alba Blaj 3-1 în meciul al patrulea și 3-1 la general în finala Diviziei A1 feminin
Echipa ilfoveană a câştigat finala cu 3-1 la general, după ce s-a impus în ultimele trei meciuri. CSO Voluntari a câştigat primul titlu în 2024.
CSM Volei Alba-Blaj a anunţat după meciul de luni, pierdut cu 0-3 la Voluntari, că a făcut contestaţie deoarece ''în suprafaţa de joc, la înălţimea de aproximativ 3 metri, se aflau două coşuri de baschet, deşi Regulamentul Oficial al Jocului de Volei (aplicabil competiţiilor organizate de Federaţia Română de Volei şi FIVB) prevede un spaţiu liber de minimum 7 metri (Articolul 55, alineatul 1)''. Echipa ardeleană menţiona că va depune contestaţie şi după meciul de marţi dacă problema nu se va remedia, informează Agerpres.
CSM Volei Alba-Blaj rămâne cu opt titluri de campioană în palmares şi se consolează cu câştigarea Cupei României.
Finala s-a desfăşurat după sistemul cel mai bun din cinci partide.
În ciuda contestației, Federația Română de Volei titrează: ”CSO Voluntari a câștigat pentru a doua oară titlul de campioană a României”
"🏐 FINALA
⭕️ CSO Voluntari a câștigat pentru a doua oară titlul de campioană a României, câștigând cu 3-1 la general disputa cu fosta campioană, Volei Alba Blaj. Tot 3-1 a fost și scorul meciului 4, disputat la Voluntari.
⭕️ O partidă extrem de spectaculoasă și de echilibrată. Volei Alba Blaj a câștigat clar primul set și și-a arătat din start intențiile de a trimite disputa în decisiv. În setul 2 gazdele au dominat, s-au desprins la 18-11, dar Blajul a avut puterea să revină. A egalat la 20, dar Voluntariul a luat, totuși, setul.
⭕️ Meciul a continuat într-un ritm formidabil, cu faze incredibile și extrem de disputate. Echipa gazdă a luptat cu îndârjire pentru fiecare punct și a câștigat și următoarele două seturi. Nicole Van de Vosse a fost principala realizatoare cu 22 de puncte. Nikola Radosova a contribuit și ea cu 18 puncte, Georgiana Popa cu 13, iar Sabrina Starks cu 11. De la Blaj, cele mai multe puncte le-au reușit Ana Escamilla 14, Ana Trcol 12 și Drussyla Costa 11.
⭕️ Un an încheiat spectaculos între cele două rivale, care au jucat în acest sezon, una împotriva alteia, de 11 ori! După ce CSO Voluntari a câștigat primul titlu în 2024, vine al doilea la doi ani distanță. Felicitări Voluntari, felicitări Blaj pentru spectacolul oferit!”, a postat Federația Română de Volei pe pagina oficială de Facebook a instituției.
VIDEO Punctul prin care CSO Voluntari a cucerit titlul de campioană