România U18 - Danemarca U18, final HORROR de repriză în meciul DECISIV pentru naționala lui Ion Marin!

Constantin Popovici și Cătălin Preda, pregătiți să lupte pentru titlu în noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Calendar + Ce spun cei doi români

Chemat în premieră la națională, a primit o ofertă de nerefuzat din străinătate

CS Rapid Bucureşti s-a calificat în finala Ligii Naţionale de baschet feminin, după ce a învins-o pe FCC Baschet UAV Arad cu 79-65 (24-13, 18-17, 20-22, 17-13), în Sala Victoria din Arad, în al doilea meci al semifinalei.

De la Rapid, care s-a impus cu 78-71 în primul meci al seriei, s-au remarcat Taylor Janee Murray, cu 17 puncte, 6 recuperări, 4 pase decisive, Claudia Cuic (”Miss Baschet” - vezi galeria foto), 16 p, 7 rec, 3 pd, Maxuella Marie Lisowa Mbaka, 15 p, 13 rec, şi Ziomara Esket Morrison Jara, 14 p, 11 rec.

De la gazde s-au evidenţiat Juliunn Redmond, 20 p, 4 rec, 4 pd, Taisheka Aquarius Porchia, 10 p, 13 rec, şi Jovana Pasic, 11 p, 4 rec.

Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe și CSM CSU Târgoviște joacă în cealaltă semifinală

În cealaltă semifinală, ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a pierdut acasă primul meci cu CSM CSU Târgovişte (64-70).

FCC Baschet UAV Arad se va bate pentru medaliile de bronz.

Sportul Studenţesc Leii Bucureşti o va întâlni pe CS Universitatea Cluj-Napoca în duelul pentru locurile 5-6.

În confruntarea pentru locurile 5-8, Sportul a dispus de CS Agronomia Bucureşti cu 80-56, în Sala Agronomia, după ce se impusese cu 76-60, în primul meci, în Arena de Baschet.

Anisia Ştefania Constantinescu a reuşit 19 p, 3 rec pentru Sportul, Agnes Zane s-a remarcat cu 18 p, 8 rec, 5 pd, iar Anisia Puşcaşu a contribuit cu 16 p, 5 rec.

De la învinse s-au remarcat Maria Alexandra Militaru, cu 19 p, 3 rec, şi Irina Teodosiu, 17 p, 7 rec, scrie Agerpres.

CS Agronomia şi CSU Politehnica Timişoara vor juca pentru poziţiile 7-8.