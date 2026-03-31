CS Rapid Bucureşti s-a calificat în finala Ligii Naţionale de baschet feminin, după ce a învins-o pe FCC Baschet UAV Arad cu 79-65 (24-13, 18-17, 20-22, 17-13), în Sala Victoria din Arad, în al doilea meci al semifinalei.
Baschet Arad - Rapid 65-79 și giuleștencele sunt în finală
De la Rapid, care s-a impus cu 78-71 în primul meci al seriei, s-au remarcat Taylor Janee Murray, cu 17 puncte, 6 recuperări, 4 pase decisive, Claudia Cuic (”Miss Baschet” - vezi galeria foto), 16 p, 7 rec, 3 pd, Maxuella Marie Lisowa Mbaka, 15 p, 13 rec, şi Ziomara Esket Morrison Jara, 14 p, 11 rec.
De la gazde s-au evidenţiat Juliunn Redmond, 20 p, 4 rec, 4 pd, Taisheka Aquarius Porchia, 10 p, 13 rec, şi Jovana Pasic, 11 p, 4 rec.
Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe și CSM CSU Târgoviște joacă în cealaltă semifinală
În cealaltă semifinală, ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a pierdut acasă primul meci cu CSM CSU Târgovişte (64-70).
FCC Baschet UAV Arad se va bate pentru medaliile de bronz.
Sportul Studenţesc Leii Bucureşti o va întâlni pe CS Universitatea Cluj-Napoca în duelul pentru locurile 5-6.
În confruntarea pentru locurile 5-8, Sportul a dispus de CS Agronomia Bucureşti cu 80-56, în Sala Agronomia, după ce se impusese cu 76-60, în primul meci, în Arena de Baschet.
Anisia Ştefania Constantinescu a reuşit 19 p, 3 rec pentru Sportul, Agnes Zane s-a remarcat cu 18 p, 8 rec, 5 pd, iar Anisia Puşcaşu a contribuit cu 16 p, 5 rec.
De la învinse s-au remarcat Maria Alexandra Militaru, cu 19 p, 3 rec, şi Irina Teodosiu, 17 p, 7 rec, scrie Agerpres.
CS Agronomia şi CSU Politehnica Timişoara vor juca pentru poziţiile 7-8.