CS Rapid Bucureşti a câştigat un nou titlu în Liga Naţională de baschet feminin după o pauză de 48 de ani, duminică, după ce a învins-o pe CSM CSU Târgovişte cu scorul de 98-68 (21-17, 36-19, 22-21, 19-11), în Sala CSŞ ''Ioan Valerian'' din Târgovişte, în al patrulea meci al finalei.

Rapid, care are acum 10 titluri naţionale, precedentul câştigat în 1978, s-a impus în finală cu 3-1 la general.

CSM Târgovişte, care a jucat finala şi anul trecut, rămâne cu 12 titluri în palmares (ultimul obţinut în 2015).

De la Rapid s-au remarcat în meciul decisiv Andjela Delic, 22 puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive, Maxuella Marie Lisowa Mbaka, 19 p, 7 rec, 5 pd, Claudia Monica Cuic, 19 p, 3 rec, Taylor Janee Murray, 15 p, 3 rec, 6 pd.

Cele mai bune de la gazde au fost Lena Radulovic, 19 p, 5 rec, Gabriela Irimia, 11 p, 3 rec, 3 pd, şi Jazmyn Na'shae Turner, 10 p, 5 rec, 3 pd.

Finala s-a desfăşurat după sistemul cel mai bun din cinci partide.

Clasamentul final din Liga Națională de baschet feminin

1. CS Rapid Bucureşti

2. CSM CSU Târgovişte

3. FCC Baschet UAV Arad

4. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe

5. CS Universitatea Cluj-Napoca

6. Sportul Studenţesc Leii Bucureşti

7. CS Agronomia Bucureşti

8. CSU Politehnica Timişoara

