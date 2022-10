40 de echipe de baschet 3x3 Under 23 participă, în această săptămână, la Campionatul Mondial, eveniment organizat la Bucureşti şi găzduit de Circul Metropolitan. Evenimentul a fost deschis miercuri, iar preşedintele Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală, a declarat, într-o conferinţă de presă, că sportul urban, categorie din care face parte şi baschetul 3x3, vorbeşte despre dezvoltare durabilă şi armonioasă.

“Suntem onoraţi să deschidem, astăzi, în Bucureşti, Campionatul Mondial categoria U-23, una dintre cele mai importante trepte în dezvoltarea tinerilor şi copiilor din ţara noastră şi de peste tot în lume. Baschetul 3x3 face parte din categoria urban sport. Urban sport vorbeşte despre dezvoltare durabilă armonioasă, urban sport vorbeşte despre aportul cetăţenilor”, a afirmat Carmen Tocală, care a precizat că la această competiţie vor participa cele mai bune 40 de echipe din lume.

La rândul său, primarul Capitalei, Nicuşor Dan, prezent la conferinţa de presă, a declarat că unul din obiectivele sale este punerea Bucureştiului pe harta marilor evenimente sportive şi culturale.

“Doamna preşedinte Tocală în urmă cu un an m-a întrebat dacă Bucureştiul îşi doreşte să fie partener al acestui eveniment. Am spus da. Unul din obiective este să punem Bucureştiul pe harta marilor evenimente sportive şi culturale. Am avut Campionatul European de fotbal, am avut Campionatul Mondial de sporturi electronice, am avut Campionatul European de nataţie. Şi e bine că avem că câteva echipe în Liga Campionilor”, a afirmat Nicuşor Dan, care a precizat că prin aceste evenimente este încurajată dorinţa tinerei generaţii de a face sport.

Circul Metropolitan din Bucuresti va găzdui, în perioada 5-9 octombrie, cel mai mare eveniment sportiv organizat în România în această toamnă: FIBA 3x3 U23 World Cup 2022. La startul evenimentului mondial organizat în premieră în ţara noastră vor fi prezente cele mai valoroase 40 de echipe de tineret de baschet 3x3 din întreaga lume, printre care se numără şi ambele naţionale ale României.

În cadrul turneului masculin, România va juca in Grupa B, tricolorii urmând să evolueze împotriva naţionalelor similare ale Lituaniei, Japoniei, Egipt şi China Taipei, în vreme ce în turneul feminin, naţionala noastră de tineret va evolua în Grupa A, urmând să se confrunte cu Franţa, Ucraina, Egipt şi Chile.

