Baschetbalistul american Daron Russell, transferat în vară de formaţia campioană U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, a dobândit cetăţenia română prin Hotărâre de Guvern şi va putea debuta la naţionala României în luna noiembrie, după depunerea jurământului.

Preşedinta Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că Russell ar putea fi un câştig pentru naţionala pregătită de Mihai Silvăşan, venind cu statistici bune din campionate mai puternice.

Carmen Tocală, președintele FRB, despre Daron Russell



"Contextul internaţional în care baschetul evoluează permite prezenţa unui naturalizat, jucător străin care dobândeşte cetăţenia unui alt stat, cu scopul de a reprezenta interesele sportive ale acestuia în competiţii internaţionale.

Daron Russell vine din ligi superioare, cu o statistică foarte bună. România va juca în calificările pentru Campionatul Mondial, după 7-8 ani în campania de precalificare, iar meciurile vor fi în noiembrie, cu Grecia şi Muntenegru, în februarie Portugalia şi Grecia, în iunie Muntenegru şi Portugalia.

Demersurile pentru naturalizarea lui Daron Russell au fost începute în luna februarie şi va debuta în noiembrie pentru naţionala României, după depunerea jurământului", a declarat Tocală pentru AGERPRES.

Hotărârea de Guvern prin care Daron Russell a dobândit cetăţenia română a fost adoptată în şedinţa de joi a Executivului.



Cine este ”Fatts” Russell

