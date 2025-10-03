OFICIAL Încă o naturalizare pentru naționala României! ”Va juca în calificările pentru Campionatul Mondial”

Încă o naturalizare pentru naționala României! "Va juca în calificările pentru Campionatul Mondial"
Alexandru Hațieganu
Moda naturalizărilor de jucători continuă în sportul românesc.

Baschetbalistul american Daron Russell, transferat în vară de formaţia campioană U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, a dobândit cetăţenia română prin Hotărâre de Guvern şi va putea debuta la naţionala României în luna noiembrie, după depunerea jurământului.

Preşedinta Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că Russell ar putea fi un câştig pentru naţionala pregătită de Mihai Silvăşan, venind cu statistici bune din campionate mai puternice.

Carmen Tocală, președintele FRB, despre Daron Russell

"Contextul internaţional în care baschetul evoluează permite prezenţa unui naturalizat, jucător străin care dobândeşte cetăţenia unui alt stat, cu scopul de a reprezenta interesele sportive ale acestuia în competiţii internaţionale. 

Daron Russell vine din ligi superioare, cu o statistică foarte bună. România va juca în calificările pentru Campionatul Mondial, după 7-8 ani în campania de precalificare, iar meciurile vor fi în noiembrie, cu Grecia şi Muntenegru, în februarie Portugalia şi Grecia, în iunie Muntenegru şi Portugalia. 

Demersurile pentru naturalizarea lui Daron Russell au fost începute în luna februarie şi va debuta în noiembrie pentru naţionala României, după depunerea jurământului", a declarat Tocală pentru AGERPRES.

Hotărârea de Guvern prin care Daron Russell a dobândit cetăţenia română a fost adoptată în şedinţa de joi a Executivului.

Cine este ”Fatts” Russell

Echipa masculină de baschet U-Banca Transilvania Cluj-Napoca l-a transferat pe conducătorul de joc Daron Russell, cunoscut şi sub numele de Fatts Russell, la mijlocul lunii iulie a acestui an.

Russell, în vârstă de 27 de ani, este originar din Philadelphia şi a jucat la liceu pentru Imhotep Charter, fiind cel mai bun marcator şi pasator din istoria acestei unităţi de învăţământ. Prestaţiile sale nu au trecut neobservate, astfel că şi-a continuat cariera la celebra universitate Rhode Island.

Cariera de jucător profesionist şi-a început-o la Mornar Bar (Muntenegru), remarcându-se cu statistici de 26,8 puncte, 7,3 pase decisive şi 3,7 recuperări pe parcursul stagiunii 2022/2023 în Liga Adriatică.

Ulterior a mai jucat la Galatasaray Istanbul, Manisa BBSK, iar în sezonul precedent a evoluat la Pinar Karşiyaka, izbutind medii de 16,1 puncte, 4,7 assist-uri şi 2,6 recuperări.

După ce şi-a încheiat angajamentul din Turcia, Russell a semnat pe perioada verii în Taiwan.

''U'' joacă în acest sezon în două competiţii europene, EuroCup şi ABA League (Liga Adriatică).

Echipa naţională de baschet masculin a României va debuta în preliminariile Grupei B a FIBA World Cup 2027 pe 27 noiembrie, în deplasare cu selecţionata Greciei. Din aceeaşi grupă mai fac parte naţionalele Muntenegrului şi Portugaliei. Agerpres

