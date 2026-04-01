Fosta mare baschetbalistă Carmen Tocală, care este născută în Tulcea, a vizitat, marţi, Sala Sporturilor din municipiu şi şi-a exprimat încrederea că lucrările la cea mai mare infrastructură sportivă din judeţ se vor încheia până în luna iunie a acestui an.

Cândva o veritabilă ”capitală” a voleiului românesc , cu echipa locală Deltacons (fosta Delta Tulcea) triplă campioană a României după 2000 și finalistă de cupă europeană, orașul Tulcea nu se mai regăsește de ceva timp în peisajul sportiv, neavând vreun club în primele ligi din sporturile de echipă din țara noastră.

Sala Sporturilor din municipiul Tulcea, investiţie a Consiliului Judeţean aflată aproape de finalizare, va dezvolta turismul sportiv în această zonă a Dobrogei, a declarat, pentru AGERPRES, preşedinta Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală , care a adăugat că obiectivul ar putea găzdui în următorii trei ani campionate europene.

"Turismul sportiv este foarte important pentru orice ţară. Vedem şi noi că de la Jocurile Olimpice la toate competiţiile internaţionale aduc plus valoare pentru comunitate. Avem modelul altor stadioane, iar sala are un business plan şi, evident, sportul e prioritar. Sala va fi gata până în iulie. Am făcut noi câteva modificări. Şi Federaţia de volei a făcut câteva schimbări, astfel încât sala să fie la cele mai înalte standarde europene", a precizat preşedinta FRB, Carmen Tocală.

Ea s-a întâlnit şi cu preşedintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu, şi a propus ca în următorii trei ani Sala Sporturilor să găzduiască competiţii de talie europeană.

"Nu poţi să ai valoare, dacă faci un eveniment. Astăzi (marţi, n.red.), am propus preşedintelui CJ să avem încă trei ani campionate europene şi turnee finale de campionate la Tulcea. Sper că şi naţionala de seniori va veni să joace aici un meci în campania EuroBasket. Asta înseamnă şi multe alte proiecte, vom merge în şcoli, vor fi concursuri pentru copii şi avem parteneri cu care vom desfăşura diferite activităţi", a mai spus preşedinta FRB, citată de Agerpres.

Federaţia Internaţională de Baschet, entitate care a atribuit pentru prima dată FRB organizarea a trei competiţii de talie europeană într-un singur an, are întrebări legate de securitatea zonei, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, judeţul Tulcea fiind la graniţa româno-ucraineană.

"Nu există niciun pericol. România este o ţară sigură, chiar dacă suntem lângă graniţă", a menţionat preşedinta Carmen Tocală.

Tulcea are aeroport, dar acesta nu este deschis curselor internaționale

Lipsa unui aeroport deschis curselor internaţionale în apropierea oraşului Tulcea este, de asemenea, o provocare pentru FRB.

"Când jucam la Politehnica, exista aeroportul Mihail Kogălniceanu (actualul aeroport internaţional Delta Dunării, n.red.) şi ajungeam în 35 de minute de la Tulcea la Bucureşti şi invers. Aceasta a fost o problemă. A trebuit să convingem ţările participante că trei ore nu înseamnă foarte mult, că punem la dispoziţie autocare pe care le susţinem noi. Se vor alătura colegii noştri de la Steaua şi Dinamo, iar autocarele vor fi performante. Ar fi existat aeroportul Kogălniceanu din Constanţa, dar ştim că este acum o perioadă de război şi e foarte greu să accesezi infrastructura, mai ales cea aeriană, în zona aceasta", a mai spus preşedinta FRB.

Carmen Tocală a făcut în acelaşi timp un apel la populaţia din municipiul Tulcea.

Promovarea orașului și a Deltei Dunării, plus organizarea de Campionate Europene

"Aş dori ca împreună să avem eforturi conjugate ca să convingem comunitatea şi cetăţenii din Tulcea că este o bună ocazie de a-şi promova oraşul, Delta şi ţara noastră, pentru că eu ştiu cât de buni sunt, cât de dornici sunt de a arăta că suntem parte a Uniunii Europene şi nu mai departe că sunt un sprijin permanent pentru Ucraina, aici sunt de la începuturi, aici sunt şi acum, avem comunitate turcă, comunitate aromână, zona este una multiculturală şi avem cu ce să ne mândrim. Avem caii de la Letea, avem rezervaţie, avem ce să arătăm. Haideţi să arătăm împreună cât de frumoşi suntem noi", a conchis Carmen Tocală.

Sala Sporturilor din Tulcea, reabilitată cu sprijin financiar prin Compania Naţională de Investiţii, ar fi trebuit să fie finalizată încă de la finele anului trecut, potrivit CJ, însă lucrările continuă.

"Sunt şanse mari de finalizare înainte cu o lună de începerea Campionatului European. Mai au doar exteriorul şi mici lucruri pe interior. Se lucrează şi la utilităţi acum", a precizat preşedintele CJ, Horia Teodorescu.

Contractul de finanţare pentru modernizarea sălii sporturilor din municipiu a fost semnat de conducerea CJ şi cea a Companiei Naţionale de Investiţii în luna februarie a anului 2020, lucrările fiind necesare în contextul în care condiţiile oferite nu mai corespundeau cerinţelor actuale pentru desfăşurarea competiţiilor din punctul de vedere al dotărilor, al dimensiunilor terenul sau al funcţionalităţii clădirii.

La vară vom avea la Tulcea Europeanul de junioare

Obiectivul va avea un teren principal de competiţii, înconjurat de tribune pentru spectatori şi un teren de antrenament, situat în subsolul clădirii, sub amprenta terenului principal, ambele terenuri având o suprafaţă de joc pentru handbal la dimensiuni oficiale (20x40m), parcare subterană, iar capacitatea tribunelor va ajunge la peste 4.000 de locuri.

Tulcea va găzdui, în perioada 31 iulie - 9 august, Campionatul European de baschet feminin U18 - FIBA Women's U18 EuroBasket, Divizia B, scrie Agerpres.

Costurile arenei sportive din Tulcea se ridică la aproximativ 25 de milioane de euro, bani proveniți de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții.