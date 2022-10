După o vară încărcată cu participări atât în circuitul de tineret cât și în cel profesionist feminin, Teodora Manea speră să nu fi trăit încă cel mai frumos moment al anului și vrea o evoluție cât mai lungă pentru România la Mondiale.

Organizatorii au pregătit o zonă pentru fani, momente de spectacol cu slam-dunk, circ sau majorete iar intrarea este liberă. Detalii despre eveniment se pot găsi pe u23worldcup.3la3.ro.

Este primul tău campionat mondial, cum te simți înainte?

Nu aș putea să mint și să spun că nu am emoții. Este o competiție foarte importantă pentru toată lumea, este la noi acasă, și ne dorim din tot sufletul să umplem arena de la circ și să demonstrăm că și România este un nume important în baschetul 3x3.

Descrie sezonul tău în câteva cuvinte, cu turnee atât la U23, cât și la senioare.

A fost al doilea sezon al meu în care am jucat 3x3 și pot spune că a fost unul extrem de plin, jucând atât la sub 23 de ani cât și la unele turnee de Women Series, dar atât timp cât faci ceea ce îți place este frumos.

Ai jucat atât la Campionatul European cât și la finala circuitului împotriva celor mai bune jucătoare din lume, cum este sa împarți terenul cu ele, sa te aperi împotriva lor, să le ataci?

Clar nu este usor să joci împotriva acestor jucătoare de renume, dar pentru mine a fost un câștig. Am învățat foarte multe din aceasta experiență, lucruri care sunt convinsă că mă vor ajuta pe viitor să ajung și eu la acelasi nivel.

Care a fost cel mai frumos moment pentru tine din vara aceasta la 3x3?

Vreau să cred că cel mai frumos moment din acest an de la 3x3 încă nu l-am trait, deoarece încă mai avem Campionatul Mondial, unde sper să facem o surpriză frumoasă. Dar merită menționat locul 3 de la Women Series din Mongolia, acolo unde am bătut Franța, și meciul cu Lituania câștigat în fața fanilor de la Constanța.

Mit sau realitate: publicul, al 4-lea jucator. Cat si cum va imping spectatorii de la spate pe parcursul meciului?

Este 100% realitate , sustinerea publicului conteaza si ne ajuta foarte mult . La Constanta am avut parte de un public extraordinar, a fost emotionant sa joci in fata acestor oameni, cea mai frumoasa atmosfera, care parca ne-a impins de la spate in momentele dificile, si pe aceasta cale tin sa le multumesc inca o data.

Un mesaj pentru cei care citesc acest interviu, de ce este acest eveniment locul unde trebuie sa fie între 5-9 octombrie?

Va așteptăm în numar cat mai mare sa ne sustineti intre 5-9 octombrie la Circul Metropolitan Bucuresti deoarece o sa fie 5 zile pline de emoție, spectacol si baschet la cel mai inalt nivel. Avem nevoie de sustinerea voastra inca o data! Hai la Circ!

Teodora Manea

Data nașterii: 11.06.1999

Înălțime: 1,78 m

Începuturile: Parintii mei sunt antrenori de baschet deci practic pot spune ca am crescut in saliile de sport dar oficial m am apucat de baschet la 7 ani cand am participat la primul campionat de babybaschet din 2006 pentru echipa din Craiova

Anii de juniorat: In clasa a 8 a la 14 ani am decis sa joc pentru Alexandria unde am stat pana am terminat liceul. Acolo am iesit campioane in fiecare an .

Trecerea la seniori: In 2016 am jucat pentru prima oara la Rapid la u 20 in timp ce inca jucam la senioare pentru Alexandria. In 2018 m-am mutat definitiv la Rapid, in 2021 am jucat la Arad iar din acest sezon evoluez pentru CSM Constanța

Naționala masculină U23 a României se bazează la Campionatul Mondial 3x3 pe următorul lot lărgit de jucători:

CRISTIAN CHIȚU - CSM BASCHET PETROLUL PLOIEȘTI

ALEXANDRU COCONEA - SCM U CRAIOVA

GEORGE BLAJ-VOINESCU - SCM U CRAIOVA

ANDREI OPREAN - CSM ATHLETIC CONSTANTA

AURELIAN GAVRILOAIA - BC CSU SIBIU

NICOLAE CIUCĂ - CS VâLCEA 1924

Naționala feminină U23 a României este formată din următoarele jucătoare:

TEODORA MANEA - CSM CONSTANTA

ANISIA CROITORU - CSM CONSTANTA

ANAMARIA POP - SEPSI SIC SF. GHEORGHE

ANDREEA MITITELU - SEPSI SIC SF. GHEORGHE

BISZAK BOGLARKA - ACS KSE TG. SECUIESC

LAURA VAIDA - RAPID BUCURESTI

SONIA CAZACU - RAPID BUCURESTI