După ce s-a despărțit de Mario Boldea (28 de ani) și Dennis Berța (18 ani) și i-a pelungit contractul lui Darius Indrei, Unirea Alba Iulia a anunțat primul transfer al acestei perioade de marcato.



Gabriel Lazăr, noul jucător al Unirii Alba Iulia

"Uniriștii" s-au înțeles cu experimentatul Gabriel Lazăr. Fundașul central (33 de ani / 190cm) își reziliase contractul cu Unirea Slobozia, în septembrie 2024, după ce intrase în conflict cu Adrian Mihalcea, pe care l-a acuzat că l-a abuzat rasial. După trei luni pe bară, acesta a decis să se alăture proiectului ambițios al formației din eșalonul al treilea.



Originar din Slobozia, acesta a evoluat mare parte a carierei la echipa locală și purtat banderola de căpitan, în ultimii ani, având interludii la CS Ștefănești, Unirea Târlungeni și Dacia Unirea Brăila.



Unirea poate juca în sferturile de finală ale Cupei României

"Alb-negrii" doresc promovarea în Liga 2. Deocamdată, echipa ocupă locul secund în Seria 7 a Ligii 3, cu 32 de puncte acumulate în 15 etape jucate (+22). Trupa lui Alexandru Pelici se lupte cu Gloria Bistrița (34p, +32), Universitatea Alba Iulia (32p, +15) și ACS Mediaş 2022 (25p, +14) pentru îndeplinirea acestui obiectiv.



De asemenea, va juca pe 23 februarie 2025 barajul cu CSM Reșița pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. Dacă va elimina echipa lui Flavius Stoican, Ștefan Bărboianu și Alin Dudea, atunci va juca cu FCV Farul, în faza următoare a competiției.



Clubul este înființat în 1924 sub denumirea Unirea Mihai Viteazul. Cele mai bune rezultate le reprezintă o clasare pe locul al șaselea în prima divizie, în sezonul 2003-2004, și o semifinală de Cupa României, în 1991 (3-4 cu Universitatea Craiova). Unirea i-a lansat în fotbalul mare pe Nicolae Stanciu, Cornel Țălnar, Nicolae Carnat, Călin Cristea, Gicu Grozav sau Mihai Mincă.



Lotul îi cuprinde pe experimentații Ionuț Balaur și Ștefan Blănaru

Lotul Unirii îi mai cuprinde pe veteranii Ionuț Balaur (35 de ani / ex - CS Otopeni, FC Vaslui, ASA Tg. Mureș, FC Voluntari, Dunărea Călărași, CS Mioveni și CFC Argeș), Alexandru Giurgiu (32 de ani / ex - Turnu Severin, Astra Giurgiu, FC Farul, SC Bacău, Slavia Sofia), Florin Istrate (ex - ASA Tg. Mureș, Dunărea Galați, Rapid, Aerostar Bacău), Albert Voinea (32 de ani / ex - Pandurii, Gloria Bistrița, Sportul Snagov, FCU Craiova, Rm. Vâlcea, Târlungeni, Ripensia, Turris, UTA Arad, FCU Cluj, CS Mioveni, Chiajna, Metaloglobus, Viitorul Pandurii) și Ștefan Blănaru (35 de ani / ex - Luceafărul Oradea, FC Olt, SSU Poli Timișoara, Hermannstadt, Petrolul, Turris, CS Mioveni, Brașov SR).



Alți jucători cu experiență la nivelul primelor două ligi sunt Tudor Vomir (23 de ani / FCU Cluj, Unirea Dej), Amir Jorza (25 de ani / UTA Arad, Rapid), Ionuț Tănase (27 de ani / ex - UTA Arad, CS Mioveni, Dumbrăvița) sau Cornel Ardei (22 de ani / Aerostar Bacău, CSM Reșița).



Foto - CSM Unirea Alba Iulia (FB) / Andreea Peter