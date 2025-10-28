GALERIE FOTO Marco Leu duce mai departe legenda lui Mihai Leu. Pilot promițător și promotor de top

Marco Leu duce mai departe legenda lui Mihai Leu. Pilot promițător și promotor de top
Alexandru Hațieganu
La cinci luni după trecerea în neființă a legendarului Mihai Leu, fiul său, Marco, a preluat rolul de promotor al acestuia și duce mai departe povestea în Campionatul Național de Super Rally, competiția fondată acum opt ani de fostul mare campion mondial la box.

Marco LeuMihai Leu
De asemenea, Marco și-a făcut debutul oficial ca pilot de curse și a obținut câteva rezultate remarcabile pentru un debutant.

La 32 de ani, hunedoreanul își propune să dezvolte proiectele lăsate în urmă de tatăl său, care ne-a părăsit pe 1 iulie, și a reușit deja să impresioneze cu rezultate notabile. Etapele organizate de Marco și de mama sa, Anna, au stabilit recorduri de asistență, atrăgând de fiecare dată un public numeros.

Marco pilotează un Lamborghini Huracan în deschiderea etapelor de super rally

Marco Leu duce mai departe legenda lui Mihai Leu. Pilot promițător și promotor de top

Campionatul Național de Super Rally, singura competiție de automobilism sportiv care se desfășoară exclusiv pe circuite urbane, în centrul orașelor, a avut loc în acest an la Alba Iulia, Timișoara, Hunedoara și București. În total, peste 30.000 de spectatori au asistat la cele patru curse, la care se adaugă alți peste 10.000 de participanți de-a lungul celor două zile ale Trofeului Poiana Brașov, finala de viteză în coastă, organizată tot de AMC Racing.

În ciuda faptului că poartă povara unui nume legendar și misiunea de a menține campionatul la cel puțin același nivel, Marco s-a descurcat admirabil.

„Trebuie să recunosc că nu îmi este ușor de fiecare dată, dar vreau ca, de acolo de Sus, tata să fie mândru de mine, să vadă că povestea Super Rally merge mai departe și că, prin fiecare etapă, reușim să ducem visul său la următorul nivel. Asta îmi doresc — să dezvolt acest campionat, pe care tata l-a iubit din tot sufletul, și cred că până acum am reușit să mai adăugăm câteva cărămizi la construcția acestui proiect frumos”, a spus Marco Leu.

Pe lângă faptul că și-a asumat rolul de promotor al campionatului, Marco a decis să ducă mai departe numele Leu și pe circuit, ca pilot. După o cursă demonstrativă la Sinaia, el a debutat oficial la viteză în coastă, campionat în care tatăl său s-a impus trei ani consecutivi, odată cu etapa de la Mediaș. A debutat direct cu un podium la categoria debutanți, iar în ultima cursă a anului, la Brașov, a obținut cel mai bun timp chiar și la Grupa 7. Din cauza anulării manșei secunde, a rămas însă cu locul 2, un rezultat extrem de motivant, având în vedere că a concurat împotriva unor piloți mult mai experimentați.

„La anul îmi doresc să fac un sezon complet și, evident, obiectivul va fi titlul de campion la debutanți. Am avut trei curse și cred că m-am descurcat decent, având în vedere că sunt la început. Rezultatele îmi dau încredere și sper ca anul viitor să găsesc resursele necesare pentru a reuși să câștig titlul”, a adăugat Marco.

În urmă cu doar câteva zile, el s-a aflat în centrul atenției ca organizator al marii finale de Super Rally, desfășurată în București, în zona Ateneului Român. Piloți precum Simone Tempestini, Bogdan Marișca, Radu Benea, Costel Cășuneanu sau Vali Porcișteanu s-au aflat la startul cursei care a atras aproape 10.000 de spectatori. Marco a deschis oficial etapa la volanul unui Lamborghini Huracán, al celor de la Corlan, cu peste 600 de cai putere.

