Sportul românesc a pierdut în 2025 figuri reprezentative precum fostul mare handbalist Cornel Oţelea, triplu campion mondial, Petre Brănişteanu, unul dintre cei mai mari baschetbalişti din istoria României, fostul mare boxer şi pilot de raliuri Mihai Leu sau celebrul antrenor Emeric Ienei, care a câştigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal cu Steaua.

Lumea fotbalului i-a plâns şi pe foştii internaţionali Nicolae Oaidă, Lajos Sătmăreanu, Florin Marin, Flavius Domide, Constantin Zamfir sau pe apreciatul antrenor Ioan Sdrobiş.

S-au mai stins foşti medaliaţi olimpici precum Calistrat Cuţov (box), Ileana Silai (atletism), Ion Cernea (lupte) sau Marlena Zagoni (canotaj).



IANUARIE - Nicolae Oaidă, Cornel Oțelea, Teoharie Coca-Cosma, Dinu Gheorghe

9: Fostul fundaş Marius Ciugarin, care a jucat la Steaua şi Sportului Studenţesc, a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani. Născut pe 20 noiembrie 1949, Marius Ciugarin şi-a început cariera la Steaua, cu care a câştigat două Cupe ale României. A mai evoluat la FC Braşov, Sportul Studenţesc, Progresul, FC Dordrecht (Olanda), Makedonikos (Grecia) şi New York Croatia.



10: Fostul antrenor de polo pe apă Paul Niculescu, care a promovat peste 50 de sportivi la loturile naţionale, a decedat la vârsta de 93 de ani. Născut la Bucureşti, în anul 1932, dar stabilit în Oradea, Paul Niculescu a fost un înotător şi poloist de nivel înalt, activând ca sportiv în perioada 1945-1952. În calitate de antrenor principal al loturilor de juniori a obţinut singura medalie a României la o competiţie europeană, locul 2 la Campionatul European din 1982. Ca antrenor la echipa naţională de seniori, Niculescu are în palmares un loc 4 la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, un loc 4 la Jocurile Mondiale Universitate din 1979 (Ciudad de Mexico), un loc 5 la Campionatul Mondial din 1975 (Cali) şi un loc 6 la Campionatul European din 1974 (Viena).



11: Fostul fotbalist Ladislau Korosi, care a dedicat echipei UTA Arad peste două decenii, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani. Născut pe 24 februarie 1946, Laci Korosi a fost unul din fotbaliştii-reper ai formaţiei CFR Arad începând cu a doua parte a anilor 1960, vreme în care trupa din Banu Mărăcine era o prezenţă obişnuită a Diviziei B. Tot la CFR a devenit conducător, apoi a a contribuit din plin la ascensiunea Strungului Arad.



18: Fostul internaţional Nicolae Oaidă a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani. Maestru al sportului, Nicolae Oaidă a jucat cea mai mare parte a carierei la Progresul, formaţie cu care a şi câştigat Cupa României în sezonul 1959-1960. Înainte, ca junior, a evoluat la Steagul Roşu Braşov şi Locomotiva Braşov, pentru ca apoi să joace la Dinamo Braşov şi Dinamo Bacău, înaintea trecerii sale, în 1957, la Progresul. Fostul atacant are peste 200 de meciuri şi 79 de goluri în prima ligă din România. Nicolae Oaidă, născut pe 9 aprilie 1933, a evoluat în 7 partide în tricoul echipei naţionale a României, reuşind să înscrie un gol. Activitatea de antrenor şi-a început-o la Flacăra Roşie Bucureşti, în Divizia C (1969-1970). Din 1971, timp de doi ani, a fost angajatul Federaţiei Libiene de Fotbal, ca antrenor al echipei naţionale şi al formaţiei de club Ahly Bengazi. La întoarcerea în ţară a antrenat mai multe divizionare: Mureşul Deva, Viitorul Vaslui, Progresul Bucureşti, Tractorul Braşov, Jiul Petroşani, Autobuzul Bucureşti. A antrenat, de asemenea, în Maroc, Egipt şi Liban.



22: Fostul mare handbalist Cornel Oţelea, câştigător a trei titluri mondiale cu echipa naţională a României, a decedat, miercuri, la vârsta de 84 de ani. Oţelea este singurul handbalist român care a câştigat de trei ori titlul mondial. Cornel Oţelea a contribuit la succesul echipei naţionale la turneele finale de la Dortmund 1961, Praga 1964 şi Paris 1970. În palmaresul său figurează alte două medalii mondiale, argint (Austria 1959) şi bronz (Suedia 1967). Cornel Oţelea a îmbrăcat de 92 de ori tricoul primei reprezentative a României, pentru care a marcat 147 goluri. El a câştigat, de asemenea, Cupa Campionilor Europeni, atât din postura de sportiv, în anul 1968, cât şi din cea de antrenor, în 1977. Are 15 titluri de campion naţional la handbal cu Steaua, 5 ca jucător, 10 ca antrenor. Cu el antrenor, naţionala masculină de handbal a României a câştigat ultima medalie mondială, bronz în 1990. În 1983-1984, iar apoi între 1991 şi 1997, Cornel Oţelea a fost comandantul clubului Steaua Bucureşti. Tot el a fost primul handbalist avansat la gradul de general.



21: Jurnalistul Teoharie Coca-Cosma, comentatorul finalei Cupei Campionilor Europeni la fotbal câştigate de Steaua Bucureşti în 1986 în faţa Barcelonei, a decedat la vârsta de 84 de ani.



29: Dinu Gheorghe, fost preşedinte al clubului de fotbal Rapid Bucureşti, a încetat din viaţă la vârsta de 68 de ani. Dinu Gheorghe a fost preşedinte şi la Dinamo, în perioada aprilie-august 2015. Născut în 1956, Dinu Gheorghe a evoluat la juniorii clubului Dinamo, dar nu şi-a continuat cariera de jucător. El a mai fost conducător la cluburi ca FC Braşov, Astra, ASA Târgu Mureş şi Dunărea Călăraşi.



FEBRUARIE - Petre Brănișteanu, Luca Manolache

28: Fostul internaţional Petre Brănişteanu, unul dintre cei mai mari baschetbalişti din istoria României, a încetat din viaţă la doar 66 de ani. Brănişteanu a făcut parte din generaţia de aur a baschetului românesc, fiind un conducător de joc ''care ridica publicul în picioare prin ceea ce făcea cu mingea''. A jucat la Steaua între 1978 şi 1991, cucerind de 10 ori titlul naţional. A jucat cu Steaua în Cupa Campionilor Europeni contra marilor echipe ale vremii: Zalgiris Kaunas, Maccabi Tel Aviv, Cibona Zagreb. A îmbrăcat tricoul naţionalei României de peste 400 de ori, la toate categoriile de vârstă, şi a jucat cu reprezentativa de seniori la două turnee finale ale Campionatului European.



28: Fotbalistul Luca Manolache, fost component al loturilor de juniori ale României, a decedat la vârsta de 19 ani. Fost junior la FCSB, mijlocaşul mai evoluase în trecut la Chindia Târgovişte înainte de a se transfera, în 2024, la Metaloglobus Bucureşti.

MARTIE - Felicia Țilea Moldovan, Ella Constantinescu Zeller, Gabor Biro, Vasile Simionaș, Calistrat Cuțov

3: Fosta mare atletă Felicia Ţilea Moldovan, specialistă în aruncarea suliţei, a încetat din viaţă la vârsta de 57 de ani. De-a lungul carierei, a adunat 33 de ”selecţii” în echipa naţională, dintre care 4 la Jocurile Olimpice, 7 la Campionatele Mondiale în aer liber, 5 la Campionatele Europene în aer liber. A fost medaliată cu argint la Mondialele din 1995. A fost de 12 ori campioană naţională la aruncarea suliţei şi a stabilit 5 recorduri naţionale. Felicia Ţilea Moldovan a fost Maestră a sportului (1989), Maestră emerită a sportului (1995) şi distinsă cu Ordinul "Meritul Sportiv - clasa a III-a" (2004).



8: Ella Constantinescu Zeller, o legendă a tenisului de masă românesc, s-a stins la vârsta de 91 de ani. Inclusă în Hall of Fame de Federaţia Internaţională de Tenis de Masă, alături de legendara Angelica Rozeanu, Ella Constantinescu Zeller a scris istorie în sportul în care a fost sursă de inspiraţie atât în cariera de jucătoare, cât şi în anii care au urmat retragerii. Născută pe 26 noiembrie 1933 în Moldova Nouă, a obţinut 30 de titluri de campioană naţională, din postura de jucătoare la Progresul şi Voinţa, din Bucureşti. Între 1952-1963, a cucerit 13 medalii la Campionatele Mondiale, dintre care trei de aur cu echipa şi două de aur la dublu, alături de Angelica Rozeanu. În palmaresul său la Mondiale mai figurează trei medalii de argint cu echipa şi cinci medalii de bronz (trei la simplu, una la dublu feminin şi una la dublu mixt). Ella Constantinescu Zeller a fost campioană europeană la dublu feminin, în 1958, şi de două ori vicecampioană europeană, cu echipa (1958), şi la dublu feminin (1964).



16: Fostul fotbalist Gabor Biro, dublu campion cu UTA şi om de bază al generaţiei care a scris clipe unice contra lui Feyenoord, în 1970, sau în primăvara europeană din 1972, a decedat la vârsta de 679 de ani. Gabi Biro s-a născut pe 11 august 1945 la Sfântu Gheorghe, acolo a început fotbalul, după ce cochetase o vreme şi cu hocheiul. În 1965 a fost convocat în lotul naţional de juniori al României, într-o linie defensivă din care mai făceau parte Lajos Sătmăreanu sau Sandu Boc. Biro a jucat la UTA până în toamna anului 1976. După încheierea carierei, Biro a devenit antrenor, mai întâi la Centrul de Copii şi Juniori, apoi secund şi principal al primei echipe. A stat pe băncile tehnice a mai multor echipe importante ale Aradului.



17: Fostul internaţional Gheorghe Vărzaru, care a adunat 30 de selecţii pentru naţionala de rugby, a încetat din viaţă la vârsta de 64 de ani. Născut la Constanţa, Vărzaru a ajuns la Steaua în 1982 şi a cucerit cu echipa din Ghencea şase titluri de campion al României. Specializat pe postul de aripă, Gheorghe Vărzaru a evoluat în naţionala României contra unor echipe de valoare precum Franţa, Noua Zeelandă, Italia sau Irlanda XV. A fost titular în istoricul joc câştigat contra Franţei (15-0), în 1980.

19: Fostul fotbalist şi antrenor Vasile Simionaş a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani. Simionaş a evoluat ca mijlocaş la Dinamo Bacău şi Poli Iaşi, adunând şi 3 selecţii în echipa naţională. Printre echipele pe care le-a antrenat în carieră se numără Poli Iaşi, CSM Suceava, Farul Constanţa, Dacia Unirea Brăila, FC Naţional, Oţelul Galaţi, Astra Ploieşti, iar în ultimii ani a fost membru în Consiliul de conducere al clubului Poli Iaşi.



19: Fostul mare boxer Calistrat Cuţov, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1968, a încetat din viaţă la vârsta de 76 de ani. Născut pe 10 octombrie 1948, la Smârdanul Nou (judeţul Tulcea), Calistrat Cuţov a fost găsit decedat în apartamentul său din apropierea CS Dinamo, unde locuia singur. Calistrat Cuţov a fost unul dintre boxerii de legendă ai clubului Dinamo şi ai României. Şi-a început cariera la Clubul PAL Brăila, cu antrenorul Gheorghe Bobinaru, însă consacrarea a venit odată cu trecerea la Dinamo, în 1966. Palmaresul său cuprinde o medalie de bronz la Jocurile Olimpice din 1968 şi trei medalii la Campionatele Europene: aur în 1969, argint în 1971 şi bronz în 1977. După cariera de sportiv, Calistrat Cuţov a continuat în cadrul secţiei de box a CS Dinamo ca antrenor.



MAI - Mircea Câmpeanu, Benjamin Zabet

4: Fostul internaţional Mircea Câmpeanu a încetat din viaţă la vârsta de 86 de ani. "Mohu" - aşa cum îl ştia aproape toată familia baschetului românesc - a fost secretarul general al Federaţiei Române de Baschet între 1990-1996 şi 1996-2001. În anii '60, Câmpeanu a bifat mai multe selecţii pentru naţionala României.



29: Beniamin Zabet, fost preşedinte ale Federaţiei Române de Kaiac-Canoe în perioada 2001-2005, a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani. Zabet a fost component al loturilor olimpice de kaiac-canoe şi bob ale României în perioada 1971-1980. La doar 22 de ani, şi-a început cariera de profesor la Liceul "Ştefan Plavăţ" din Orşova, formând generaţii întregi de sportivi şi contribuind la dezvoltarea sportului nostru.



IUNIE - Marcel Sabou, Vasile Mănăilă, Ileana Silai, Lajos Sătmăreanu, Ion Cernea

9: Marcel Sabou, fostul mijlocaş al echipelor Politehnica Timişoara şi Dinamo Bucureşti, a încetat din viaţă la vârsta de 59 de ani, după o luptă îndelungată cu o maladie gravă, a anunţat clubul spaniol Sporting Gijon, la care fotbalistul român a evoluat timp timp de trei sezoane, între 1993 şi 1996, jucând 85 de meciuri oficiale. Născut la Timişoara pe 22 august 1965, Sabou s-a format ca jucător la clubul local Politehnica, alături de care şi-a făcut debutul în 1985, înainte de a fi recrutat de Dinamo, în anul următor. El a decis să rămână în Spania, în timpul unui turneu amical disputat de Dinamo în această ţară, în august 1989, când România se afla încă sub dictatura comunistă. Sabou a semnat ulterior cu Real Madrid Castilla, formaţie pentru care a evoluat în sezonul 1989-1990. Un an mai târziu, el s-a transferat la Tenerife, iar în 1991 a ajuns la Racing Santander, formaţie pentru care a disputat 75 de meciuri şi a marcat 10 goluri, contribuit în special la promovarea acestei grupări în prima ligă, în 1993, după un baraj dramatic cu Espanyol Barcelona. Fostul internaţional român de tineret şi-a încheiat cariera în Portugalia, la formaţia Desportivo Chaves, la care a evoluat timp de doi ani (1996-1998). În anul 2013, Marcel Saboul fusese diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), boală cu care s-a luptat mai mult de un deceniu.



10: Fostul fundaş Vasile Mănăilă, campion al României la fotbal cu Universitatea Craiova în 1991, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 62 de ani. Născut la Borduşani (Ialomiţa), la 22 noiembrie 1962, Vasile Mănăilă a început fotbalul la Centrul de Copii şi Juniori al Farului, iar ulterior a îmbrăcat tricoul alb-albastru al ''marinarilor'' în Liga 1 în perioadele 1981-1984 şi 1991-1995. A fost campion al României cu Universitatea Craiova în 1991, iar pentru echipa naţională a României a disputat un meci, în 1991. Începând cu 2011 a activat ca antrenor sau director coordonator la grupele de copii şi juniori ale Academiei Hagi. Mănăilă a câştigat cu Universitatea şi o Cupă a României (1991), pe lângă o finală pierdută în 1985.



17: Fostul jucător de polo pe apă Ilie Slavei, prezent la două ediţii a Jocurilor Olimpice cu echipa naţională a României, a decedat la vârsta de 73 de ani, la Koln, în Germania. Ilie Slavei, născut pe 4 aprilie 1952, a fost un nume de referinţă în istoria poloului românesc şi unul dintre sportivii emblematici ai clubului Rapid Bucureşti, la care a evoluat până în anul 1981, contribuind la câştigarea titlurilor naţionale din 1972, 1976 şi 1980. Ilie Slavei a reprezentat România la cele mai prestigioase competiţii sportive, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 - locul 4, Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980 - locul 8, Campionatele Mondiale de la Cali din 1975 - locul 5, Campionatele Mondiale de la Berlin 1978 - locul 6, Campionatul European de la Viena 1974 - locul 6, Campionatul European de la Jonkoping 1977 - locul 7.



27: Fosta mare atletă Ileana Silai a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani. Născută la 14 octombrie 1941, la Cluj-Napoca, Ileana Silai a descoperit atletismul relativ târziu, dar a ars rapid etapele, ajungând în vârful performanţei internaţionale. A reprezentat România la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice - o raritate în sine - şi a urcat pe podium la Ciudad de Mexico, în 1968, câştigând medalia de argint la proba de 800 de metri. De-a lungul carierei sale, a fost de 16 ori campioană naţională şi a stabilit 28 de recorduri naţionale, cucerind medalii la Campionatele Europene, atât în aer liber cât şi în sală, acolo unde a câştigat aurul în proba de 1.500 m în 1978, la Milano. A fost o sportivă completă, un model de longevitate şi de voinţă: a concurat la cel mai înalt nivel până aproape de 40 de ani.

30: Fost component al echipei naţionale de fotbal a României, Lajos Sătmăreanu a decedat la vârsta de 81 de ani. Născut la Salonta, judeţul Bihor, în 21 februarie 1944, fostul fundaş dreapta a făcut junioratul la Recolta Salonta, înainte de a fi legitimat, la seniori, la Crişana Oradea, Flamura Roşie Oradea, ASA Tg. Mureş, Steaua Bucureşti, FC Bihor Oradea şi Progresul Bucureşti. A evoluat în peste 300 de meciuri în prima ligă din România, a câştigat un titlu şi cinci Cupe ale României. La echipa naţională, a bifat 42 de selecţii, reuşind să marcheze şi un gol. A făcut parte din lotul României la Cupa Mondială din Mexic, din 1970, fiind integralist în cele trei meciuri cu Anglia, Cehoslovacia şi Brazilia.



30: Fostul vicecampion olimpic la lupte Ion Cernea a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani. Născut la Râu Alb, judeţul Dâmboviţa, pe 21 octombrie 1935, Ion Cernea s-a stins într-un spital privat, unde era internat de trei săptămâni. Ion Cernea a reprezentat CS Dinamo ca sportiv şi antrenor din 1958 până în 1990. A cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Roma (1960), la lupte greco-romane, categoria 57 kg, precum şi medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo (1964). Cernea a fost campion mondial în 1961, vicecampion mondial în 1958, 1962 şi 1963 şi medaliat cu bronz la Campionatul Mondial din 1965. Ca antrenor, la club şi la lotul naţional, a pregătit generaţii întregi de medaliaţi olimpici, mondiali şi europeni. Ion Cernea a fost soţul îndrăgitei interprete de muzică populară Irina Loghin.



30: Fostul atlet Vasile Sărucan a murit la vârsta de 79 de ani. Cea mai mare performanţă din cariera sa a fost medalia de bronz obţinută la Campionatele Europene în sală din 1971, la săritura în înălţime.

IULIE - Mihai Leu, Mircea Vătui

1: Fostul campion mondial de box Mihai Leu a încetat din viaţă la vârsta de 57 de ani, după ce a fost internat în stare gravă la secţia Terapie Intensivă a Institutului Clinic Fundeni din Capitală mai bine de o săptămână. Mihai Leu s-a născut la 13 februarie 1968, la Hunedoara. A început să boxeze în 1977 la Clubul Constructorul din Hunedoara, fiind antrenat de Ion Turică. A cucerit titlul de campion naţional al României (1983, 1984, 1985, 1986). A fost campion mondial la juniori în anul 1987. La amatori a boxat în 200 de meciuri, dintre care a câştigat 190. În anul 1991, Mihai Leu a trecut la profesionişti. A cucerit, în 1995, titlul de campion intercontinental versiunea WBO, pe care nu şi l-a apărat ulterior. A devenit campion mondial la Hamburg, în 1997, în meciul disputat în 22 februarie împotriva lui Santiago Samaniego, devenind primul campion mondial la profesionişti din istoria României. La profesionişti a boxat în 28 de partide, câştigând toate confruntările. În 20 septembrie 1997, la Aachen, în Germania, şi-a apărat titlul WBO la semimijlocie în meciul împotriva pugilistului irlandez Michael Carruth. A debutat în 1994 în automobilismul sportiv, cu prilejul etapei Raliul Banatului, la volanul unui Volkswagen Golf GTI, ocupând locul cinci în clasamentul clasei competiţionale respective. În 2001, la finalul campionatului a terminat pe locul secund, devenind vicecampion naţional. În 2003, a obţinut titlul de campion naţional. A fost, din 2008, consilier local la Consiliul Local al Municipiului Hunedoara până în martie 2011, când şi-a înaintat demisia. În anul 2018, a decis să revină în postura de pilot în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă, la volanul unui model Ferrari 458 Challenge, iar în ediţia 2019 a fost încununat campion naţional la Categoria 1, performanţă egalată şi în 2021.



15: Fostul jucător şi arbitru de rugby Mircea Vătui a decedat la vârsta de 81 de ani. Născut la Bucureşti în 31 august 1943, Mircea Vătui a practicat iniţial atletismul, iar apoi rugby, la Dinamo, club la care a fost legitimat până în 1967. A evoluat pe postul de aripă apoi la Gloria (1967-1973), după care a trecut la echipa ASE, de unde în 1975 şi-a încheiat şi activitatea. După retragerea ca jucător a devenit arbitru de rugby, în intervalul 1974-1993 arbitrând peste 300 de meciuri în campionatul intern, la toate categoriile de vârstă. Între 1982 şi 1990 a fost şi arbitru internaţional. Vătui a activat şi la nivelul Federaţiei Române de Rugby, unde a fost membru al Biroului Federal între 1998-2005, secretar al Comisiei Centrale de Arbitri între 1998-2005, membru al Comisiei pentru Transferul şi Statutul Jucătorului.



31: Fosta canotoare Marlena Zagoni, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, a decedat la vârsta de 74 de ani. Marlena Zagoni (Predescu înainte de căsătorie) a fost componentă a loturilor feminine de canotaj ale României timp de peste opt ani. Potrivit site-ului oficial al COSR, a participat la două ediţii ale Jocurilor Olimpice (Montreal 1976 şi Moscova 1980), cinci ale Campionatelor Mondiale şi la numeroase regate internaţionale. A activat ca sportivă la cluburile bucureştene Nautic Universitar, Dinamo şi Steaua. La JO de la Moscova a cucerit medalia de bronz împreună cu echipajul de 8+1 al României. Ea mai are în palmares două medalii de bronz la prima Campionatele Mondiale din 1974 şi 1975. Din 1998, Marlena Zagoni a activat ca profesor - antrenor de canotaj la CSŞ Nr. 3 Steaua Bucureşti, dedicându-se cu prioritate activităţilor de selecţie, pregătire şi promovare a tinerilor de perspectivă.



AUGUST - Daniel Ariciu

28: Fostul portar Daniel Ariciu, care a câştigat un titlu de campion naţional cu echipa de fotbal FC Argeş în 1972, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani. Ariciu s-a născut la Berevoieşti, în judeţul Argeş, la 18 octombrie 1950. A intrat repede în vederile lui Leonte Ianovschi, care l-a promovat la juniorii lui Dinamo Piteşti şi apoi, în anul 1969, la numai 18 ani, în poarta primei echipe. A îmbrăcat tricoul de campion naţional în 1972. La FC Argeş a evoluat în total 130 de partide în prima divizie. În anul 1976 s-a transferat la Baia Mare, unde a contribuit la formarea unei echipe foarte bune sub bagheta lui Viorel Mateianu. A revenit la Piteşti în 1980, rămânând încă doi ani. A mers apoi la FC Olt unde a apărat până în 1984. După aceea, a evoluat timp de două sezoane la Universitatea Cluj, începând cu 1983-1984. În sezonul 1984-1985, a fost titularul postului de portar al ''şepcilor roşii'', contribuind efectiv la revenirea echipei în primul eşalon. Din vara lui 1985 a jucat la Muscelul Câmpulung Muscel, acolo unde s-a şi retras. A fost selecţionat de peste 30 de ori la naţionala de juniori şi de 15 ori la tineret.



SEPTEMBRIE - Florin Marin, Maria Samungi

16: Fostul fotbalist Aurel Stoica s-a stins la vârsta de 66 de ani. Stoica a jucat la Universitatea Cluj timp de cinci sezoane, între 1983 şi 1988. Aurel Stoica s-a născut pe 5 noiembrie 1958, la Târgu Mureş şi a mai jucat la Chimica Târnăveni, Steaua (1981), FC Bihor, ASA Târgu Mureş, Electromureş Târgu Mureş.



18: Fostul jucător şi antrenor Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 72 de ani. Născut la data de 19 mai 1953 în Bucureşti, a jucat ca fundaş central, evoluând pentru echipe precum Rapid Bucureşti, Steaua Bucureşti, FC Argeş, Gloria Buzău şi Inter Sibiu. În primul eşalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naţionalei U21. Florin Marin a jucat 174 de partide la Steaua Bucureşti, pentru care a evoluat din 1976 şi până în 1984, marcând trei goluri. A câştigat un titlu şi o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori şi tricoul echipei naţionale a României. A fost de asemenea, fost antrenor principal la echipa naţională Under-21 şi antrenor secund la prima reprezentativă. De asemenea, a antrenat echipe precum Rapid Bucureşti, Farul Constanţa, Ceahlăul Piatra Neamţ, FC Naţional, Rocar Bucureşti, Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti, Astra Ploieşti, Petrolul Ploieşti, Jiul Petroşani, Dacia Mioveni, Astra Giurgiu, Oţelul Galaţi, ACS Poli Timişoara, FC Voluntari.



24: Fosta atletă Maria Samungi, multiplă campioană naţională şi medaliată la Jocurile Balcanice, a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani. A participat la JO din 1980, de la Moscova, fiind foarte aproape de o medalie la ştafetă 4x400 metri (locul al patrulea).



28: Fostul judoka şi antrenor Pavel Drăgoi, care a participat la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980, a încetat din viaţă la vârsta de 69 de ani. Născut pe 5 februarie 1956, Drăgoi a fost component al lotului naţional şi participant la Jocurile Olimpice de la Moscova (1980), unde s-a clasat pe locul 7 la categoria open. El a activat ca antrenor al lotului naţional de juniori, alături de profesorii Sorin Arjoca şi Alexandru Filip, contribuind la formarea unor generaţii de sportivi.

OCTOMBRIE - Flavius Domide

11: Fostul fotbalist Flavius Domide a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani. Fotbalist-simbol al echipei UTA în anii 1960-1970, cel supranumit "Copilul teribil al fotbalului arădean" şi-a legat cariera de clubul roş-alb. E considerat liderul generaţiei care a adus pe malurile Mureşului ultimele două titluri naţionale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 şi a început fotbalul la UTA pe când avea 11 ani. A fost şi om de echipă naţională, parte inclusiv din trupa calificată la Cupa Mondială din Mexic 1970. După retragerea de pe gazon, a ocupat banca tehnică, mai întâi la Centrul de Copii şi Juniori al clubului, apoi secund şi principal al primei echipe. De numele lui se leagă revenirea formaţiei arădene pe prima scenă în anul 1993. Câţiva ani mai târziu, a acceptat poziţia de preşedinte.



26: Fostul mare maestru de şah Mihai Şubă a decedat la 78 de ani. A fost campion mondial de seniori în 2008 şi campion european în 2011. Şubă a participat la mai multe ediţii ale Olimpiadei de şah.



NOIEMBRIE - Constantin Zamfir, Emeric Ienei, Doru Toma

3: Fostul internaţional Constantin Zamfir, care a jucat timp de cinci sezoane la echipa de fotbal Steaua, între 1975 şi 1980, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani. Născut pe 15 mai 1951 la Godeasca (judeţul Giurgiu), Zamfir a jucat pentru Steaua în 109 meciuri şi a marcat de 21 de ori. Extremă stânga, Constantin Zamfir a cucerit în Ghencea două titluri de campion şi două Cupe ale României. A strâns 12 selecţii şi în naţionala României şi a marcat un gol.



5: Fostul antrenor Emeric Ienei, cel de numele căruia se leagă succesul echipei de fotbal Steaua Bucureşti în Cupa Campionilor Europeni din 1986, a decedat la vârsta de 88 de ani. Născut pe 22 martie 1937, la Agrişu Mic (jud. Arad), Emeric Ienei a jucat la Steaua Bucureşti între 1954 şi 1969 (254 de meciuri, 7 goluri), echipă cu care a câştigat în 1986, ca antrenor, Cupa Campionilor Europeni. El a mai activat ca jucător la UTA Arad şi Kayserispor. Ca antrenor, el a condus echipa naţionale de fotbal a României în două mandate, precum şi reprezentativa Ungariei. La nivel de club a antrenat formaţiile FC Bihor, CS Târgovişte, MOL Fehervar, Panionios şi FCU Craiova.



21: Fostul fotbalist Doru Toma, campion naţional cu FC Argeş în 1979, a încetat din viaţă a vârsta de 68 de ani. A jucat ca mijlocaş central timp de 12 sezoane la FC Argeş, îmbrăcând în peste 200 de meciuri tricoul alb-violet şi reuşind să înscrie 7 goluri. Format la academia clubului, acesta face parte din generaţia care a adus titlul de campioană a României în 1979 şi care a jucat în Europa împotriva unor nume mari ca Nottingham Forest, Panathinaikos sau Valencia. După încheierea carierei de fotbalist, Toma a continuat să lucreze ca oficial în cadrul clubului FC Argeş, iar în ultima perioadă a îndeplinit funcţia de team manager.



DECEMBRIE - Ioan Sdrobiș, Teofil Chiș, Lazăr Pârvu, Tudorița Chidu

1: Fostul mare ciclist român Gabriel Moiceanu s-a stins la 91 de ani. A participat la două ediţii ale Jocurilor Olimpice (1960, 1964), iar în 1958 a câştigat Turul României. S-a remarcat prin mai multe participări apreciate la cunoscuta Cursă a Păcii, în care a câştigat două etape.



8: Fostul antrenor Ioan Sdrobiş a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani. Născut la 9 martie 1946, la Bacău, a debutat ca antrenor în 1988 la Oţelul Galaţi. Ulterior, tehnicianul le-a mai pregătit pe Universitatea Cluj, Ceahlăul, Selena Bacău, Dacia Unirea Brăila, FC Baia Mare, Electroputere Craiova, Focşani, Năvodari, Jiul Petroşani, FC Vaslui, CFR Timişoara, Farul Constanţa, Oneşti, CSM Reşiţa.



14: Fostul mare voleibalist Teofil Chiş, coordonator al naţionalei României, a încetat din viaţă la 74 de ani. Teofil Chiş s-a născut pe 9 februarie 1951 la Şimleul Silvaniei, acolo unde a şi început voleiul. A mai jucat în carieră la U Cluj-Napoca şi CS Dinamo Bucureşti. Cu Dinamo a fost de patru ori campion al României şi a cucerit Cupa Cupelor în 1979. Maestru Emerit al Sportului, cu naţionala României a terminat pe locul 6 la Campionatul Mondial din Mexic 1974, dar a câştigat medalia de bronz la Campionatul European 1977, din Finlanda.



16: Alexandru Lăzărescu, fost Şef de Misiune al României la Jocurile Olimpice de vară de la Sydney 2000 şi Atena 2004, precum şi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Nagano 1998, s-a stins din viaţă la vârsta de 90 de ani. Lăzărescu a fost secretar general la Federaţiei Române de Tenis în perioada de glorie a lui Ilie Năstase şi Ion Ţiriac, la celebrele finale de Cupa Davis disputate de români. Ulterior, a lucrat în Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport (CNEFS), instituţie care s-a transformat ulterior în Ministerul Sportului, iar apoi şi-a continuat activitatea în cadrul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, unde a contribuit decisiv la organizarea şi coordonarea delegaţiilor olimpice ale României.



23: Fostul fotbalist Lazăr Pârvu a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani. Născut pe 24 februarie 1946, la Orşova, puternicul şi polivalentul jucător Lazăr Pârvu s-a afirmat la Dinamo Bucureşti pe când avea 20 de ani. După patru sezoane petrecute în tricoul echipei din Şoseaua Ştefan cel Mare, a plecat la CFR Timişoara, iar în anul 1972 a devenit fotbalistul echipei UTA. Pârvu a plecat pentru un an la Poli Timişoara, iar în 1974 s-a întors UTA, pentru alte două campionate petrecute pe prima scenă a fotbalului românesc. S-a retras, la 31 de ani, de la UM Timişoara.



29: Fosta atletă Tudoriţa Chidu a încetat din viaţă la doar 58 de ani. Chidu a obţinut medalia de bronz în proba de 1.500 metri la Campionatele Mondiale din 1991, de la Sevilla. Ea a mai obţinut o medalie de bronz cu echipa la Mondialele de cros din 1995. Agerpres

