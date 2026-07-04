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Pilotul german Pascal Wehrlein, care a plecat din pole position, şi-a condus Porsche-ul spre victorie, sâmbătă, în cursa de deschidere a Marelui Premiu de la Shanghai (China) din cadrul Campionatului Mondial de Formula E, scrie EFE.

Pascal Wehrlein, victorios la Shanghai

Cu ameninţarea ploilor abundente asupra Circuitului Internaţional de la Shanghai, Formula E a devansat programul întregii zile cu câteva ore, cursa începând la prânz, ora locală, în loc de ora iniţială de după-amiază.

Ploaia uşoară a început să cadă cu puţin timp înainte de start, dar condiţiile au rămas gestionabile până în turul 19, când o ploaie torenţială bruscă a măturat o parte a circuitului, determinând intrarea maşinii de siguranţă.

Cursa a fost reluată în turul 23, iar Wehrlein s-a îndepărtat imediat de pluton pentru a-şi asigura a doua victorie a sezonului 2025-26 de Formula E cu 48 de minute și 40,432 secunde.

Portughezul Antonio Felix da Costa (Jaguar) a terminat pe locul doi la 1 sec 633/1000, în timp britanicul Jack Dennis (Andretti) a fost al treilea la 4 sec 709/1000.

Podiumul la general și la echipe în Formula E

Neozeelandezul Mitch Evans (Jaguar), al 8-lea în cursa de sâmbătă, se menţine lider în clasamentul general cu 132 puncte, urmat de Wehrlein (129 p) şi de Da Costa (110 p).

În clasamentul pe echipe, Jaguar este lider cu 242 puncte, urmată de Porsche 218 p şi de Mahindra 174 p.

Duminică are loc a doua cursă de la Shanghai, gazda etapelor a 12-a şi a 13-a din calendarul Formulei E care se va încheia în august cu ultima etapă (a 17-a) la Londra.

Agerpres