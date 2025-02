Brooklyn Beckham (25 ani), fiul fostului fotbalist David Beckham și al cântăreței Victoria Beckham (Spice Girls), încearcă încă să iasă din umbra celebrilor săi părinți.

David a fost fotbalist la Manchester United, Real Madrid, AC Milan, PSG, LA Galaxy și naționala Angliei, iar Victoria a fost componentă a trupei teen pop Spice Girls, la modă în anii '90, și acum este designer vestimentar.



Brooklyn a eșuat ca fotbalist, fotoraf și chef, dar e influencer

Mai întâi, el a jucat fotbal la academia lui Arsenal, dar a pus rapid ghetele în cui, în 2015, după ce "tunarii" nu i-au oferit un contract pentru ultimii ani de juniorat. Ulterior, el a fost model și ambasador pentru telefoanele Huawei. În 2016, a început să studieze fotografia și mass-media la un colegiu privat din Londra și la Parsons School din New York, ultima locație părăsind-o după mai puțin de un an. În 2017, a lansat albumul foto "What I See", care conține 300 de fotografii personale, printre care și câteva cu părinții săi.



Ulterior, beizadeaua s-a căsătorit cu actrița Nicola Peltz (Bates Motel, Transformers: Age of Extinction, The Last Airbender, Affluenza, Back Roads, Welcome to Chippendales), fiica miliardarului american Nelson Peltz și sora actorului Will Peltz și al fostului hocheist Brad Peltz.

După ce a eșuat cu seria culinară "Cookin' With Brooklyn", produsă de compania Wheelhouse DNA și transmisă de rețelele de socializare Facebook și Instagram, fiecare episod costând 100.000 de dolari, Beckham jr. va fi pilot în Formula E.



Beckham jr. și Sergio Aguero, printre influencerii selectați de Formula E

Campionatul de mașini electrice vrea să folosească 11 influenceri, printre care Brooklyn Beckham (16 milioane de urmăritori pe Instagram) și fostul fotbalist Sergio Aguero (30 de milioane de urmăritori pe Instagram), care să fie alipiți fiecăreia dintre echipele participante, în speranța că ei vor atrage publicul tânăr alături de acest sport.



Fiecare influencer va începe pregătirea pe simulatoare, apoi va trece printr-o perioadă de pregătire de șase săptămâni, înainte să participe la o cursă pe circuit găzduită de Miami, pe 5-6 martie 2025.



Formula E a avut sezonul inaugural în 2014, dar nu a reușit încă să se apropie de popularitatea pe care o are Formula 1. CEO-ul Jeff Dodds caută metode inovatoare să recupereze din pierderile de peste 40 de milioane de euro pe care le-a avut anul trecut și vrea să înlocuiască MotoGP ca al doilea cel mai popular sport auto, până în 2030.



Foto - Getty Images