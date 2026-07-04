Românul a făcut eventul pe banca ”nerazzurrilor” în stagiunea recent încheiată. Gruparea de pe ”Giuseppe Meazza” a câștigat Scudetto, dar și Coppa Italia, după ce a învins-o în finala competiției transmisă pe VOYO pe Lazio.

Se face transferul! Inter, gata să plătească 35 mil. € pentru un jucător din Premier League

Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că există un acord între Inter și Trevoh Chalobah pentru un contract până în 2031.

Chelsea cere 35 de milioane de euro ca să-l lase pe fundașul central englez să plece. Italianul a menționat că ”nerazzurrii” negociază acum cu Inter pentru mutarea lui Chalobah.

Rămâne de văzut la ce sumă se va ajunge. Cert e că dacă Inter va fi dispusă să plătească cele 35 de milioane de euro din start, atunci Chalobah va fi prezentat curând drept noul jucător al ”nerazzurrilor”.