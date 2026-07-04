Românul a făcut eventul pe banca ”nerazzurrilor” în stagiunea recent încheiată. Gruparea de pe ”Giuseppe Meazza” a câștigat Scudetto, dar și Coppa Italia, după ce a învins-o în finala competiției transmisă pe VOYO pe Lazio.
Se face transferul! Inter, gata să plătească 35 mil. € pentru un jucător din Premier League
Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că există un acord între Inter și Trevoh Chalobah pentru un contract până în 2031.
Chelsea cere 35 de milioane de euro ca să-l lase pe fundașul central englez să plece. Italianul a menționat că ”nerazzurrii” negociază acum cu Inter pentru mutarea lui Chalobah.
Rămâne de văzut la ce sumă se va ajunge. Cert e că dacă Inter va fi dispusă să plătească cele 35 de milioane de euro din start, atunci Chalobah va fi prezentat curând drept noul jucător al ”nerazzurrilor”.
Cifrele lui Trevoh Chalobah
- Chelsea: 151 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Chelsea U21: 51 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Ipswich: 44 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Huddersfield: 38 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă
- FC Lorient: 30 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 2 pase decisive
- Chelsea U18: 15 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Crystla Palace: 14 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 0 pase decisive
Inter s-a înțeles cu Mkhitaryan
După ce Aleksandar Stankovic și Manuel Akanji au semnat în această vară cu Inter Milano, clubul ”nerazzurrilor” i-a securizat serviciile și veteranului de la echipă, Henrikh Mkhitaryan (37 de ani).
”Mijlocașul a semnat oficial prelungirea contractului până în 2027”, a anunțat Inter într-un comunicat oficial. ”Suntem bucuroși să anunțăm că am ajuns la un acord să-i extindem contractul lui Mkhitaryan.
Va rămâne la clubul nostru până pe 30 iunie 2027”, a transmis Inter.
Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, armeanul a semnat prelungirea contractului cu Inter Milano pe un sezon. El se află la clubul de pe ”Giuseppe Meazza” din vara lui 2022, când Inter l-a adus gratis de la AS Roma.