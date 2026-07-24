În mai 2025, Carlo Ancelotti a fost prezentat pe banca Braziliei. A semnat un contract valabil până în 2030 cu selecționata ”Selecao”, unde a bifat deja 17 apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1,94 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

La Campionatul Mondial din 2026, Brazilia nu a avut însă cea mai tare evoluție. După ce a terminat Grupa C pe primul loc cu șapte puncte (Maroc 2 - 7p, Scoția 3 - 3p, Haiti 4 - 0p), sud-americanii au trecut de Japonia în ”16”-imi (2-1) și au fost eliminați în optimi de Norvegia (1-2).

Dorit de o altă națională, Carlo Ancelotti și-a decis viitorul

Paolo Maldini, noul director tehnic al Federației Italiene de Fotbal, a spus recent că Pep Guardiola și Carlo Ancelotti au fost contactați de federație pentru postul de selecționer al Italiei rămas vacant în urma plecării lui Gennaro Gattuso.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris însă pe rețelele social media că ”Don Carlo” plănuiește să rămână la federația braziliană și să-și ducă la bun sfârșit planul, care include participarea la Copa America 2028 și Cupa Mondială 2030.

”Nicio intenție să devină selecționerul Italiei”, a punctat jurnalistul Romano.