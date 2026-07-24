La spectacolul organizat în pauza finalei Cupei Mondiale 2026, dansatorii Shakirei au purtat ținute create de designerul român Rafaela Pestrițu.

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Originară din Slatina, Rafaela a dezvăluit că a fost contactată de stilistul artistei columbiene, alături de care mai colaborase și pentru turneul mondial al acesteia.

„Colaborarea a venit prin stilistul Shakirei. Pentru finala Campionatului Mondial m-au contactat din nou pentru a crea ținutele dansatorilor. Am realizat 40 de look-uri custom într-un timp extrem de scurt”, a declarat designerul pentru revista Elle.