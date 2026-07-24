La spectacolul organizat în pauza finalei Cupei Mondiale 2026, dansatorii Shakirei au purtat ținute create de designerul român Rafaela Pestrițu.
GALERIE FOTO O româncă a îmbrăcat dansatorii Shakirei la show-ul de la finala Cupei Mondiale!
Chiar dacă nu s-a calificat la CM 2026, România a apărut pe una dintre cele mai mari scene ale sportului mondial.
Originară din Slatina, Rafaela a dezvăluit că a fost contactată de stilistul artistei columbiene, alături de care mai colaborase și pentru turneul mondial al acesteia.
„Colaborarea a venit prin stilistul Shakirei. Pentru finala Campionatului Mondial m-au contactat din nou pentru a crea ținutele dansatorilor. Am realizat 40 de look-uri custom într-un timp extrem de scurt”, a declarat designerul pentru revista Elle.
Proiectul a fost realizat în doar o săptămână, împreună cu echipa sa și o fabrică de familie din Slatina.
„A fost un efort colectiv. În ultima parte a proiectului au intervenit inclusiv membri ai familiei mele, pentru că timpul era atât de scurt încât fiecare ajutor conta. Este un sentiment foarte special să văd creații realizate în România pe una dintre cele mai mari scene din lume”, a mai spus Rafaela Pestrițu.
Absolventă a prestigioasei universități „Central Saint Martins” din Londra, Rafaela Pestrițu a mai colaborat de-a lungul carierei cu nume precum Christina Aguilera, Kylie Minogue, Tyla, Karol G și Charli XCX.
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