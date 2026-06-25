GALERIE FOTO Cum arată noul Maybach decapotabil de la Mercedes. Prețul lui e mai mare decât multe apartamente din centrul Bucureștiului

Cum arată noul Maybach decapotabil de la Mercedes. Prețul lui e mai mare decât multe apartamente din centrul Bucureștiului AUTO
Vali Andronescu
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Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series este primul model decapotabil cu două locuri din gama Maybach.

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Din articol

Una dintre cele mai spectaculoase mașini lansate în ultimii ani de Mercedes, Maybach-ul decapotabil este cel mai sportiv model de până acum, așa cum prezintă constructorul german bolidul.

Cum arată noul Maybach decapotabil de la Mercedes. Prețul lui e mai mare decât multe apartamente din centrul Bucureștiului

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Foto: Mercedes-Benz / SL 680 MONOGRAM SERIES

Modelul vine cu o capotă lungă, grilă cromată iluminată și cu steaua Mercedes montată vertical. La interior, atmosfera este una de limuzină de lux, cu piele Nappa alb cristal, ornamente premium și un nivel ridicat de confort.

Sub capotă se află un motor V8 biturbo de 4 litri, care dezvoltă 585 CP și 800 Nm. Mașina accelerează de la 0 la 100km/h în 4,1 secunde și poate ajunge la o viteză maximă de 260 km/h.

Puterea este transmisă printr-o cutie automată 9G-TRONIC, iar tracțiunea este integrală.

La noul Maybach decapotabil, prețul este însă detaliul care atrage cel mai mult atenția. Pe site-ul Mercedes-Benz România, configurația afișată pentru SL Monogram Series este de 262.449,99 euro. 

În acest sens, SL 680 Monogram Series ajunge să coste și cât două apartamente mici din centrul Capitalei, în funcție de zonă și de suprafață.

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