Dinamo și-a pierdut seria de nouă meciuri fără înfrângere, în cel mai prost moment posibil!

Dacă ar fi câștigat, la Arad, în confruntarea cu UTA, formația din Ștefan cel Mare ar fi putut încheia anul pe primul loc al Superligii. Ce-i drept, inclusiv cu un succes, în ultima partidă din 2025, Dinamo ar fi depins de rezultatul derby-ului FCSB – Rapid (duminică, ora 20:00), în tentativa de a-și păstra locul în fotoliul de lider. Dar cum roș-albii au cedat, la Arad, scor 0-2, trupa pregătită de Kopic a rămas pe 3.

Prestația mult sub așteptări a echipei, după un sezon foarte bun, per ansamblu, l-a surprins pe Prunea. În mod neplăcut, bineînțeles. În cadrul intervenției sale, la Digi Sport, fostul portar a mărturisit că n-a înțeles nimic din ce a jucat echipa.

„UTA a câștigat în toate compartimentele la duelurile directe. UTA a făcut un meci extraordinar. Nu am înțeles nimic din așezarea jocului la Dinamo de la începutul partidei. Nu am înțeles nimic în repriza a doua... Jucătorii care au intrat... Karamoko chiar nu știu ce joacă, vă spun sincer! Rezultatul este unul normal. UTA a fost echipa care și-a dorit să câștige mai mult, a avut evoluție mai bună. Roșca (n.r. – portarul lui Dinamo) a avut o evoluție bună, putea să fie și mai rău“, a spus Prunea.

