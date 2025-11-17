Emil Săndoi, fost selecționer al României U21 în două mandate, și-a exprimat opinia cu privire la naționala cu care tricolorii ar avea cele mai mari șanse de a se impune la primul baraj din Liga Națiunilor.

Emil Săndoi vrea ca Ucraina să fie adversara României la barajul pentru CM

Săndoi a afirmat, în exclusivitate pentru Sport.ro, că România ar avea șanse de 50% dacă s-ar reîntâlni cu Ucraina, adversara pe care a surclasat-o la EURO 2024 (3-0). Antrenorul s-a arătat încrezător pentru un nou succes, chiar dacă a admis că ucrainenii au jucători de calitate.

„Așa te gândești că ar fi bine cu Ucraina. Și cu Italia, pentru că nici ei nu trec printr-o perioadă foarte bună. Ai văzut și ieri ce li s-a întâmplat (n.r. - înfrângerea 1-4 cu Norvegia). Deci, din punctul ăsta de vedere se joacă totuși calificarea. Că e mai greu și mai ușor, asta nimeni nu poate să știe. Atunci la ora meciului îți dai seama.

Săndoi: „Ar putea să fie un meci echilibrat, în care șansele să fie împărțite 50%-50%”

Cred că toată lumea își dorește să întâlnim Ucraina la baraj, chiar dacă au individualități și jucători de calitate. Nici nu joacă până la urmă pe teren propriu. Mai au problemele pe care le au. Eu îi cunosc pe mulți dintre ei pentru că au jucat la echipa națională de tineret, la turneul final.

Sunt o serie de fotbaliști care au jucat atunci. Îmi aduc aminte și meciul pe care l-am disputat atunci noi. Am pierdut în minutul 89 sau 90, în condițiile în care primele ocazii de a marca noi le-am avut, două sau trei. Mă rog, după aceea a urmat și repriza a doua... Deci, din punctul acesta de vedere cred că ar putea să fie un meci echilibrat, în care șansele să fie împărțite 50%-50%”, a declarat Emil Săndoi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Emil Săndoi a fost selecționerul României U21 în două mandate: 01.07.2006 - 19.08.2013 și 16.08.2022 - 30.06.2023. Ultima oară a pregătit-o pe Poli Iași, de care s-a despărțit anul acesta la finalul lunii ianuarie.

Detaliile despre barajul pentru CM 2026 din Liga Națiunilor

România poate să joace în primul baraj pentru CM 2026, în urma parcursului impecabil din Liga Națiunilor, cu Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.

Tragerea la sorți a partidelor de la barajul pentru CM 2026 este programată joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.

Semifinalele barajului, care se vor disputa într-o singură manșă, au loc pe 26 martie 2026. Echipele din urna 4, printre care se numără și România, vor evolua în deplasare.

Confruntările decisive ulterioare, cele în urma cărora naționalele vor obține biletul pentru CM, se vor desfășura pe 31 martie 2026.

