Sportiva română Bianca Florentina Ghelber, campioană europeană în 2022, a ratat accederea în finala probei de aruncare a ciocanului la Campionatele Mondiale de la Tokyo, cu 17-a performanţă din calificări, 69,61 metri.

Irlandeza Nicola Tuthill a fost ultima care a prins finala de 12, cu 70,70 metri.

Andrea Miklos, în semifinale la 400 m



La 400 m feminin, Andrea Miklos s-a calificat în semifinale, după al 21-lea timp din serii, 50 sec 96/100.

Semifinalele la 400 m vor avea loc marţi.

În proba similară masculină, Sorin Mihai Dringo a fost doar al 31-lea în serii, cu timpul de 45 sec 21/100.

România participă la ediţia din acest an a Campionatelor Mondiale de atletism, în perioada 13-21 septembrie, cu 9 sportivi, 6 la feminin şi 3 la masculin: Andrea Miklos, Alina Rotaru-Kottmann, Diana Ana Maria Ion, Andreea Elena Taloş, Bianca Florentina Ghelber, Stella Rutto, Mihai Sorin Dringo, Andrei Rareş Toader şi Alin Alexandru Firfirică. Agerpres

