E-MIL prezintă Pastila de Sport. Blănuță a plecat, Drăgușin revine, iar Ianis Hagi ne arată un adevăr dureros

Dumitru Dragomir îl avertizează pe Varga: ”Dacă îi schimbă pe ăștia, la anul CFR joacă în Liga 2!”

Sprintera americană Gabby Thomas, triplă campioană olimpică anul trecut la Paris (200 m, ştafetă 4x100 m şi ştafetă 4x400 m), a anunţat marţi că este accidentată şi nu va participa la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo (13-21 septembrie), transmite AFP.

Atleta americană a precizat că suferă din luna mai de dureri la tendonul lui Ahile, care s-au intensificat în iulie.

”E în regulă să fii om şi să ai grijă de tine”



''Am realizat în cele din urmă că e în regulă să fii om şi să ai grijă de tine'', a spus Gabby Thomas, într-un comunicat remis presei americane.

''Ca atlet, vrei mereu să dai maximum, însă uneori nu e nimic de făcut şi nu poţi scăpa de accidentări. Uneori e nevoie să dai dovadă de răbdare şi să iei cea mai bună decizie pe termen lung'', a mai spus sprintera, citată de Agerpres.

''Vreau să alerg din nou alături de cele mai bune atlete din lume şi cât mai repede'', a scris Thomas pe contul său de pe platforma X.

Americanca de 28 de ani, care şi-a început sezonul cu reuniunile noului circuit Grand Slam Track, dar nu a mai alergat din august, de la selecţiile americane.

Ea a obţinut biletul pentru Mondialele din Japonia după ce s-a clasat a treia în proba de 200 m, în 22 sec 20/100. Sprintera evocase de atunci accidentarea la tendonul lui Ahile, precizând că nu s-a putut antrena mai multe săptămâni.

