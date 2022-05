Constantina Diță (52 de ani) a fost invitata lui Andru Nenciu la o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro, transmisă de VOYO și Pro TV Plus.

După Andreea Răducan, Andrei Pavel și Rică Răducanu, a venit rândul campioanei olimpice la maraton să dezvăluie lucruri neștiute din prodigioasa sa carieră, în care a alergat de peste 100 de ori în "cursa curselor", proba de 42,195 km.

Constantina Diță, despre cum o medalie a schimbat percepția amatorilor de sport pentru alergare

Constantina Diță a intrat în Guiness Book la ediția olimpică din Beijing, când la 38 de ani a devenit cea mai în vârstă medaliată cu aur la o ediție a JO.

Antrenată de Vali Tomescu, "Pușa" a mai participat și patru ani mai târziu, la JO de la Londra, terminând cei 42,195 km, o performață fabuloasă la 42 de ani.

'După ce am cucerit aurul olimpic în China, am văzut că de la an la an crește numărul românilor care fac mișcare. La evenimentele din țară, așa cum organizez și eu (n.r.: Semimaratonul Internațional Constantina Diță a avut loc în aprilie) mi-aș dori să avem 20.000 - 30.000 de participanți doar la o singură probă.

Îi îndemn cât mai mult pe oameni să facă mișcare. Avem câteva parcuri frumoase în București, în țară, avem zone montane... Dacă facem mișcare, facem pentru noi. Încurajez cât mai mulți oameni să iasă în stradă și să încurajeze alergătorii", a spus Constantina Diță, la Poveștile Sport.ro.



VIDEO Constantina Diță la Poveștile Sport.ro