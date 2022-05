Constantina Diță este una dintre cele mai emblematice sportive ale României. Pușa, așa cum îi spun prietenii, a reușit să intre în istorie și în Cartea Recordurilor, după ce a cucerit titlul olimpic la maraton, în timpul Jocurilor Olimpice de la Beijing din 2008. Constantina a reușit să câștige medalia de aur la vârsta de 38 de ani, devenind cea mai în vârstă campioană olimpică la maraton.

Mai mult decât atât, sportiva a devenit și ce mai vârstnic sportiv care a cucerit vreodată o medalie la maratonul olimpic, iar pentru asta a intrat și în Cartea Recordurilor. De 2 ore, 26 de minute și 44 de secunde a avut nevoie Constantina Diță pentru a încheia cursa, la finalul căreia a ajuns cu un avans de 22 de secunde față de următoarea clasată.

Constantina Diță, despre momentul-cheie care i-a adus aurul olimpic la Jocurile Olimpice de la Beijing



Constantina Diță a povestit momentul în care a cucerit aurul olimpic, dezvăluind care a fost punctul-cheie prin care și-a surprins adversarele, dar și strategia pe care a abordat-o alături de Valeriu Tomescu, antrenorul său în acea perioadă.

„Mă așteptam ca atunci când evadez din pluton să vină alergătoarele după mine, chinezoaicele, erau foarte multe atlete cu timpi foarte tari și mă așteptam să vină după mine. Eu cu antrenorul meu am discutat o strategie înainte de cursă și ele nu au ținut cont de ce am făcut eu în cursă. Ele știindu-mă pe mine că eu voi evada de la primul kilometru în timpul maratonului și au crezut că pe sfârșit voi ceda, cum mi s-a întâmplat la câteva maratoane mari în lume, cum e Chicago, am pierdut locul 1 și am venit pe 2 în 2003, la Londra am venit pe 2 și am pierdut pe ultimii 400 de metri, se întâmplă în cursele mari să pierzi, neavând și viteză.

Ele știindu-mă că plec de la început nu se așteptau ca eu să stau în pluton cu ele până la jumătate și să evadez la jumătate și să nu crap, cum zic eu, la sfârșitul maratonului. Aici au greșit probabil ele, au crezut că o să mă prindă pe parcurs, dar eu, în momentul în care am evadat din pluton, timpul fiind foarte slab în prima parte de semi maraton, am trecut 1 oră 15 pe semimaraton, erau 2 ore 30 pe maraton, am urcat treptat fiecare kilometru și am ajuns să alerg cu 4 minute mai tare singură, al doilea semimaraton în timpul maratonului”, a declarat Constantina Diță la Poveștile SPORT.RO.

Medalia de aur de la Jocurile Olimpice din 2008, păstrată în siguranță de Constantina Diță



Totodată, întrebată de moderatorul emisiunii, Andru Nenciu, în partea de 'Întrebări fulger' despre locul în care își păstrează medalia de aur câștigată la Jocurile Olimpice din 2008, Constantina Diță a dezvăluit că medalia se află într-un loc sigur.

„În seif o păstrez. E cu o singură cheie închisă. Știe și băiatul meu cifrul de la seif”, a adăugat campioana olimpică.