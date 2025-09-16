Campioana României s-a calificat cu chiu, cu vai în faza principală Europa League și urmează o perioadă aglomerată.

Gigi Becali: ”Joacă, tu, Bîrligea, în bandă!”

Având în vedere că FCSB se află pe locul 11 în clasamentul din Superligă, cu doar 7 puncte, și este în pericol play-off-ul, Gigi Becali este decis să facă modificări drastice la echipă.

Gigi Becali a anunțat o schimbare uriașă la FCSB. Nemulțumit de randamentul lui David Miculescu în banda dreaptă, Gigi Becali vrea să îl mute pe Daniel Bîrligea în flancul drept al ofensivei, iar ”număr 9” să fie Denis Alibec sau Mamadou Thiam, în timp ce în partea stângă să evolueze Dennis Politic.

”Pe Bîrligea, l-am luat pentru că juca în bandă la CFR și îmi plăcea că venea în viteză, din bandă. Era foarte periculos. E adevărat, joacă bine și 'număr 9', dar dacă eu l-am luat ca jucător de bandă?! Atunci, joacă tu în bandă!

Pentru că n-are realizări Miculescu. Atunci joacă tu, Bîrligea, în bandă și o să fie Alibec sau Thiam în centru. Și joc și cu Politic. Bîrligea în dreapta, Alibec sau Thiam în centru și Politic în stânga. Așa vreau”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

