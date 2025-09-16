Dennis Man nu prinde primul „11” la PSV pentru debutul din grupele UEFA Champions League. Internaționalul român, transferat în această vară, va începe meciul cu Royale Union Saint-Gilloise pe banca de rezerve.

Antrenorul Peter Bosz a anunțat formula de start: Kovar – Dest, Flamingo, Obispo, Yarek – Schouten, Saibari, Veerman – Perisic, Pepi, Van Bommel.

Rezerve: Olij, Schiks, Salah Eddine, Waayers, Nagalo, Wanner, Til, Driouech, Bajratkarevic, Boadu, Man.

Champions League începe oficial diseară, cu un nou format care reunește 36 de echipe într-un singur grup. Fondul total de premiere a ajuns la 2,7 miliarde de dolari, iar câștigurile sunt uriașe: 2,1 milioane de euro pentru o victorie și 700.000 de euro pentru un egal.

Primele șase partide programate marți:

Athletic Bilbao – Arsenal, ora 19:45

PSV – Royale Union Saint-Gilloise, ora 19:45

Benfica – Qarabag, ora 22:00

Juventus – Dortmund, ora 22:00

Real Madrid – Marseille, ora 22:00

Tottenham – Villarreal, ora 22:00

Toate meciurile pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro, începând cu ora 19:45.

