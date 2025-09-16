La acest lucru a contribuit probabil și numeroasele probleme medicale cu care s-a confruntat fotbalistul.

Dennis Politic, înapoi la Dinamo?! Zeljko Kopic: ”Nu știu nimic!”

Nu de puține ori s-a întâmplat ca Gigi Becali să îi trimită pe jucătorii care nu l-au convins înapoi la echipele de unde i-a transferat, astfel că au apărut asemenea zvonuri și cu privire la Dennis Politic.

Întrebat despre această posibilitate, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a mărturisit că îl apreciază foarte mult pe fotbalistul de 25 de ani, însă a declarat că nu se gândește la aceaasstă variantă.

”Nu știu nimic despre asta. Nu pot să vorbesc despre astfel de zvonuri. El are un contract cu FCSB. Nu vreau să comentez. Eu pot să vorbesc din postura de fost antrenor, dar cred că ar fi total nepotrivit să o fac.

El e acolo, la FCSB. El știe cât de mult îl apreciez. A fost căpitanul meu. Să vorbesc acum despre jucătorii de la FCSB și să dau sfaturi e imposibil”, a spus Zeljko Kopic, conform Fanatik.

Dacă Politic nu a reușit încă să devină un jucător de bază la FCSB, situația a fost diferită pentru Alexandru Musi, jucătorul folosit ca monedă de schimb de roș-albaștri. Ajuns la Dinamo, Musi este titular meci de meci și a contribuit deja cu două goluri și două pase decisive.

