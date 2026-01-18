Xabi Alonso se află pe lista de potențiali înlocuitori ai lui Thomas Frank la Tottenham, în cazul în care antrenorul nord-londonezilor va fi demis.

Fostul tehnician al celor de la Real Madrid ar putea primi rapid șansa de a se întoarce la cel mai înalt nivel, după cum informează publicația britanică „The Independent”.

Sursa citată menționează că șansele ca Xabi Alonso să ajungă la Spurs sunt totuși mici.

Antrenorul care a câștigat Bundesliga cu Bayer Leverkusen este văzut în continuare ca un tehnician de viitor, în ciuda experienței nefericite de pe Santiago Bernabeu.

Este așteptat, așadar, ca, în următoarele luni, Alonso să aibă opțiuni mult mai bune decât echipa la care este legitimat Radu Drăgușin.

Printre variantele pentru antrenorul spaniol se numără și Liverpool, echipa la care a scris istorie când evolua ca mijlocaș defensiv.

Liverpool traversează o perioadă de coșmar, iar scaunul antrenorului Arne Slot se clatină serios de câteva săptămâni. Presa din Regat scrie că Liverpool trebuie să câștige următoarele meciuri din campionat. În caz contrar, tehnicianul olandez ar urma să fie dat afară.

Conducerea clubului ar lua deja în calcul debarcarea lui Arne Slot. Astfel, au început discuțiile despre cine ar putea să-l înlocuiască pe olandez. Primul nume apărut pe listă ar fi cel al antrenorului Xabi Alonso, abia demis de la Real Madrid!

Xabi Alonso nu a rezistat nici măcar un sezon pe banca celor de la Real Madrid. Clubul a anunțat oficial despărțirea de tehnicianul în vârstă de 44 de ani, instalat la 1 iunie 2026, la mai puțin de 24 de ore după eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3 cu Barcelona.

Fostul mijlocaș al ”Galacticilor” a condus Realul în 34 de meciuri, cu un bilanț solid de 24 de victorii, 4 remize și 6 înfrângeri.

Mai mult, madrilenii veneau după cinci succese consecutive înaintea finalei pierdute, iar în La Liga ocupă locul 2, la 4 puncte în spatele Barcelonei.

Acum, se discută mult în Anglia despre faptul că oamenii din conducerea lui Liverpool l-ar vrea pe Alonso, pentru ca din vară, dacă nu se mai poate face nimic în această stagiune, să încerce o reconstrucție cu rezulatate pozitive în Premier League și Liga Campionilor. Să încerce să facă dubla în cele două competiții.