OFICIAL Surprize în lotul Braziliei! Patru fotbaliști din Turcia și Rusia convocați de Carlo Ancelotti

”Selecao” joacă două meciuri amicale tari, cu Franța și Croația.

Tânărul atacant Endrick, care şi-a redescoperit forma la Olympique Lyon, a fost convocat, luni, la naţionala Braziliei după o absenţă de un an, spre deosebire de Neymar, care lipseşte din lotul pentru meciurile de pregătire în vederea Cupei Mondiale 2026 împotriva Franţei şi Croaţiei, care vor avea loc pe 27 şi 31 martie, informează AFP.

Cu Endrick, dar fără Neymar

Prin urmare, "Ney" nu va putea fi testat de antrenorul Carlo Ancelotti înainte de anunţarea listei finale pentru Cupa Mondială din luna mai.

La rândul său, Endrick, în vârstă de 19 ani, a fost selecţionat pentru prima dată de "Carletto", cu care a debutat la Real Madrid în 2024. După ce a jucat foarte puţin în acest sezon la clubul madrilen, el a fost împrumutat la Lyon în ianuarie. Sub culorile OL, tânărul jucător brazilian, format la Palmeiras, a marcat 6 goluri şi a oferit 4 pase decisive în 15 meciuri.

Ultimul său meci cu "Selecao" datează de mai bine de un an, când a intrat ca rezervă în meciul pierdut cu 1-4 împotriva Argentinei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. În ciuda vârstei sale fragede, Endrick are deja 14 selecţii pentru cvintupla campioană mondială şi 3 goluri marcate.

La rândul său, Neymar, golgheterul din toate timpurile al echipei Braziliei (79 de goluri, cu două mai multe decât Pele), nu a mai jucat pentru echipa naţională din octombrie 2023, când o accidentare gravă la genunchi suferită în meciul cu Uruguayul l-a ţinut departe de teren timp de mai multe luni.

La 34 de ani, el încearcă să-şi recapete cea mai bună formă la Santos, iar Ancelotti nu exclude complet posibilitatea ca el să joace la a patra Cupă Mondială dacă îşi va recupera "100%" din abilităţi.

"Nu l-am convocat pentru că nu este sută la sută dar pentru lista finală este altă poveste", a spus el într-o conferinţă de presă.

Două noutăți din Premier League în atac

Antrenorul italian va trebui să se descurce fără jucători cheie precum Rodrygo şi Bruno Guimaraes, care sunt accidentaţi, deşi mizează pe revenirea lui Raphinha.

El a decis să folosească meciurile împotriva Franţei şi Croaţiei pentru a testa jucători noi, în special în atac, precum Igor Thiago (Brentford) şi Rayan (Bournemouth), care strălucesc în Premier League.

Coordonatorul tehnic al Selecao, Rodrigo Caetano, a indicat că brazilienii vor juca în noul lor tricou albastru împotriva Franţei pe 27 martie, la Boston. Tricoul galben tradiţional va fi folosit împotriva Croaţiei, patru zile mai târziu, la Orlando, pentru o revanşă la înfrângerea suferită în sferturile de finală de la Cupa Mondială din 2022.

Lista jucătorilor convocaţi de selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti

Portari: Alisson (Liverpool/Anglia), Bento (Al-Nassr/Aabia Saudită), Ederson (Fenerbahce/Turcia);

Fundaşi: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus/Italia), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit Sankt Petersburg/Rusia), Gabriel Magalhaes (Arsenal/Anglia), Ibanez (Al-Ahli/Arabia Saudită), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain/Franţa), Wesley Franca (AS Roma/Italia);

Mijlocaşi: Andrey Santos (Chelsea/Anglia), Casemiro (Manchester United/Anglia), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad/Arabia Saudită), Gabriel Sara (Galatasaray/Turcia);

Atacanţi: Endrick (Olympique Lyon/Franţa), Gabriel Martinelli (Arsenal/Anglia), Igor Thiago (Brentford/Anglia), Joao Pedro (Chelsea/Anglia), Luiz Henrique (Zenit Sankt Petersburg/Rusia), Matheus Cunha (Manchester United/Anglia), Raphinha (FC Barcelona/Spania), Rayan (Bournemouth/Anglia), Vinicius Jr (Real Madrid/Spania).

Info: Agerpres

