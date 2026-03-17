Simona Halep şi fostul tenisman argentinian, Juan Martin del Potro, vor fi oaspeţii de onoare ai ceremoniei de inaugurare a Centrului Naţional de Tenis de la Chişinău, pe 23 mai. Anunțul a fost făcut de Radio Moldova.

Cu această ocazie, organizatorii au pregătit o partidă demonstrativă de dublu mixt, cu implicarea celor două nume uriaşe din sportul alb.

Simona Halep, fost număr 1 mondial al tenisului feminin, va fi prezentă în capitala Republicii Moldova, la un an şi trei luni după ce s-a retras din activitate. Ea a câştigat două titluri de Grand Slam, la Roland Garros şi Wimbledon.

"Meciul va fi desfăşurat pe terenul de zgură al centrului. Vom avea tribune pentru mai mult de o mie de spectatori. Partida va fi de maximum trei seturi şi sperăm să fie spectaculoasă", a declarat secretarul general al Federaţiei Naţionale de Tenis a Republicii Moldova, Natalia Belibova.