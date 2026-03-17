Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

La mai bine de un an după retragerea din activitate, campioana noastră rămâne în prim-plan.

Simona HalepJuan Martin del PotroTenis

Simona Halep şi fostul tenisman argentinian, Juan Martin del Potro, vor fi oaspeţii de onoare ai ceremoniei de inaugurare a Centrului Naţional de Tenis de la Chişinău, pe 23 mai. Anunțul a fost făcut de Radio Moldova.

Cu această ocazie, organizatorii au pregătit o partidă demonstrativă de dublu mixt, cu implicarea celor două nume uriaşe din sportul alb.

Simona Halep, fost număr 1 mondial al tenisului feminin, va fi prezentă în capitala Republicii Moldova, la un an şi trei luni după ce s-a retras din activitate. Ea a câştigat două titluri de Grand Slam, la Roland Garros şi Wimbledon.

"Meciul va fi desfăşurat pe terenul de zgură al centrului. Vom avea tribune pentru mai mult de o mie de spectatori. Partida va fi de maximum trei seturi şi sperăm să fie spectaculoasă", a declarat secretarul general al Federaţiei Naţionale de Tenis a Republicii Moldova, Natalia Belibova.

Juan Martin del Potro și Simona Halep vor juca împreună la dublu-mixt

Juan Martin del Potro a cucerit titlul la US Open în 2009 şi a ajuns de două ori în semifinale la Roland Garros, tot în 2009 şi 2018, şi o dată la Wimbledon, în 2013, însă a fost nevoit să se retragă în 2022 din cauza accidentărilor.

Pe lângă Simona Halep şi Juan Martin del Potro, la evenimentul din Chişinău vor mai participa doi jucători din Republica Moldova, Radu Albot, fost număr 39 mondial, şi junioara Lia Belibova.

"O pereche va fi compusă din Simona Halep şi Radu Albot al nostru. Ei vor juca împotriva lui Juan Martin del Potro şi Lia Belibova, o jucătoare junioară din Republica Moldova", a adăugat Natalia Belibova, potrivit Agerpres.

Centrul Naţional de Tenis va găzdui, cu începere din 25 mai, turneul ATP Challenger 100 "Moldova Open".

