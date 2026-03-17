Ce luptă pentru titlu! Cum arată clasamentul din Liga Florilor după derby-ul CSM București - Gloria Bistrița 18-21
CSM Bucureşti, campioana en-titre, a fost învinsă de Gloria Bistriţa cu scorul de 21-18 (13-9), luni, în Sala Polivalentă din Capitală, într-un meci din etapa a 18-a din Liga Florilor, transmis în exclusivitate de VOYO și Pro Arena.

Într-un meci care poate decide campioana, Gloria a condus la Bucureşti cu 7-1, 8-2 şi 10-3, iar la pauză avea avans de patru goluri, 13-9.

Echipa antrenată de Carlos Viver a controlat şi repriza secundă, câştigând la o diferenţă de trei goluri.

CSMB câştigase în tur cu 29-28.

Primul eșec pentru Bojana Popovic

CSM Bucureşti a pierdut primul său meci de când a fost instalată Bojana Popovic ca antrenoare a ''tigroaicelor''.

Valeria Maslova a marcat 7 goluri pentru echipa bucureşteană, Elizabeth Omoregie a înscris 4 goluri, iar portarul Evelina Maria Louise Eriksson a reuşit 12 intervenţii.

Danila Patricia So Delgado Pinto şi Sonia Seraficeanu au marcat câte 5 goluri pentru oaspete, Larissa Nusser a reuşit 4 goluri, iar Renata Lais De Arruda a avut 17 intervenţii, scrie Agerpres.

Ce meciuri mai au de jucat până la final CSM București și Gloria Bistrița

Până la final, CSM București mai are de jucat cu Corona Braşov (deplasare), CSM Galaţi (acasă), HC Zalău (deplasare) şi cu CSM Târgu Jiu (acasă), iar Gloria Bistrița le va întâlni pe SCM ''U'' Craiova (acasă), SCM Râmnicu Vâlcea (deplasare), Corona Braşov (deplasare) şi CSM Galaţi (acasă).

Clasamentul din Liga Florilor

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
ARTICOLE PE SUBIECT
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Diana Simionescu se pregătește de BAC, dar visează să iasă campioană la Roland Garros. Ce performanță a atins anul trecut
Diana Simionescu se pregătește de BAC, dar visează să iasă campioană la Roland Garros. Ce performanță a atins anul trecut
Pintilii, salariu „baban“ și după plecarea de la FCSB
Pintilii, salariu „baban“ și după plecarea de la FCSB
Florin Prunea, accidentare dureroasă la Desafio: Aventura - continuă în genunchi, cu ultimele puteri. “Mi-am spart capul!”
Florin Prunea, accidentare dureroasă la Desafio: Aventura - continuă în genunchi, cu ultimele puteri. “Mi-am spart capul!”
UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
La 40 de ani, Dayro Moreno este golgheterul campionatului! Prezența sa la Campionatul Mondial din 2026, subiect în presa din Columbia
La 40 de ani, Dayro Moreno este golgheterul campionatului! Prezența sa la Campionatul Mondial din 2026, subiect în presa din Columbia
Mihai Pintilii a semnat noul contract: „Experiența lui va aduce un plus valoare“

Mihai Pintilii a semnat noul contract: „Experiența lui va aduce un plus valoare“

Exod la PSV: ce se întâmplă cu Dennis Man

Exod la PSV: ce se întâmplă cu Dennis Man

Acord! Oțelul Galați are un nou antrenor

Acord! Oțelul Galați are un nou antrenor

Dragomir „vede“ deja noua campioană a României: „În proporție de 70%“

Dragomir „vede“ deja noua campioană a României: „În proporție de 70%“

Reacția lui Daniel Pancu după ce U Cluj a întrerupt șirul de 11 victorii la rând lui CFR

Reacția lui Daniel Pancu după ce U Cluj a întrerupt șirul de 11 victorii la rând lui CFR

Au devastat stadionul! Cum arată casa celor de la ”U” după derby-ul cu CFR

Au devastat stadionul! Cum arată casa celor de la ”U” după derby-ul cu CFR



UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
Diana Simionescu se pregătește de BAC, dar visează să iasă campioană la Roland Garros. Ce performanță a atins anul trecut
Diana Simionescu se pregătește de BAC, dar visează să iasă campioană la Roland Garros. Ce performanță a atins anul trecut
Pintilii, salariu „baban“ și după plecarea de la FCSB
Pintilii, salariu „baban“ și după plecarea de la FCSB
Enes Sali trăiește: faza reușită de fosta vedetă a lui Hagi, electrizantă!
Enes Sali trăiește: faza reușită de fosta vedetă a lui Hagi, electrizantă!
La 40 de ani, Dayro Moreno este golgheterul campionatului! Prezența sa la Campionatul Mondial din 2026, subiect în presa din Columbia
La 40 de ani, Dayro Moreno este golgheterul campionatului! Prezența sa la Campionatul Mondial din 2026, subiect în presa din Columbia
CSM București a pierdut derby-ul cu Gloria Bistrița! Meciul a fost pe Pro Arena și VOYO
CSM București a pierdut derby-ul cu Gloria Bistrița! Meciul a fost pe Pro Arena și VOYO
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Gloria Bistrița, FENOMEN în Champions League! Pe ce loc se află în grupă
Gloria Bistrița, FENOMEN în Champions League! Pe ce loc se află în grupă
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

