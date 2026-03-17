CSM Bucureşti, campioana en-titre, a fost învinsă de Gloria Bistriţa cu scorul de 21-18 (13-9), luni, în Sala Polivalentă din Capitală, într-un meci din etapa a 18-a din Liga Florilor, transmis în exclusivitate de VOYO și Pro Arena.

Într-un meci care poate decide campioana, Gloria a condus la Bucureşti cu 7-1, 8-2 şi 10-3, iar la pauză avea avans de patru goluri, 13-9.

Echipa antrenată de Carlos Viver a controlat şi repriza secundă, câştigând la o diferenţă de trei goluri.

CSMB câştigase în tur cu 29-28.

Primul eșec pentru Bojana Popovic

CSM Bucureşti a pierdut primul său meci de când a fost instalată Bojana Popovic ca antrenoare a ''tigroaicelor''.

Valeria Maslova a marcat 7 goluri pentru echipa bucureşteană, Elizabeth Omoregie a înscris 4 goluri, iar portarul Evelina Maria Louise Eriksson a reuşit 12 intervenţii.

Danila Patricia So Delgado Pinto şi Sonia Seraficeanu au marcat câte 5 goluri pentru oaspete, Larissa Nusser a reuşit 4 goluri, iar Renata Lais De Arruda a avut 17 intervenţii, scrie Agerpres.