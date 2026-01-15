Accidentare gravă la Tottenham! Thomas Frank a anunțat cât timp va lipsi Richarlison

Înlocuit la jumătatea meciului din Cupa Angliei, pierdut sâmbătă în faţa echipei Aston Villa (1-2), Richarlison are o accidentare la muşchii ischiogambieri şi va fi absent „până la două luni”, a declarat antrenorul său, Thomas Frank.

O veste proastă, care vine într-un moment în care Spurs se află în dificultate în acest sezon. Echipa lui Thomas Frank, la care joacă Radu Drăguşin, se află pe locul 14 în clasamentul Premier League după 21 de etape.

În acest sezon, internaţionalul brazilian (54 de selecţii, 20 de goluri) a disputat 31 de meciuri în toate competiţiile, dintre care 21 ca titular, cu un total de 8 goluri şi 3 pase decisive. El se alătură lui James Maddison, Dominic Solanke, Mohammed Kudus şi Rodrigo Bentancur la infirmerie, scrie News.ro

