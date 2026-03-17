Chiar dacă, în ultimii ani, Real Madrid nu a plătit sume fabuloase pentru transferuri, de această dată Florentino Perez este pregătit să doboare recordul clubului pentru Michael Olise (24 de ani) de la Bayern Munchen.

Real Madrid pregătește 160.000.000€ pentru Michael Olise

Transferat de bavarezi în 2024, Olise a ”explodat” la echipa pregătită de Vincent Kompany, astfel că valoarea sa de piață a a ajuns acum la 130 de milioane de euro potrivit site-urilor de specialitate. Real Madrid este pregătită să ofere o sumă mult mai mare.

Potrivit germanilor de la Bild, Florentino Perez e gata să ofere 160 de milioane de euro pentru starul care mai are contract cu Bayern Munchen până în 2029.

Cifrele sale din acest sezon sunt incredibile. Are nu mai puțin de 15 goluri și 27 de pase decisive în 38 de partide disputate în toate competițiile, fiind nelipsit din echipa de start a celor de la Bayern Munchen.

De asemenea, extrema dreaptă este, detașat, cel mai bun pasator din campionatul Germaniei, unde a bifat 17 assist-uri.

Real Madrid și Bayern Munchen se pot întâlni în Champions League

Până la perioada de mercato din vară, cele două formații se pot întâlni în faza sferturilor din UEFA Champions League. Real Madrid a trecut cu 3-0 de Manchester City în primul meci din optimi, astfel că este mare favorită la calificare.

De partea cealaltă, Bayern Munchen a ”zdrobit-o” pe Atalanta la Bergamo cu 6-1, iar calificarea nu mai este pusă la îndoială înainte de returul din Bavaria.