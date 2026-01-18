Situația fundașului român la Londra devine tot mai apăsătoare. Rămas pe banca de rezerve și în eșecul suferit de Tottenham sâmbătă, 1-2 pe teren propriu cu West Ham, Drăgușin caută cu disperare minute înaintea barajului pentru Cupa Mondială.



Prezent în studioul emisiunii „Play on Sport” de pe VOYO, Cristi Pulhac a analizat momentul critic prin care trece stoperul tricolorilor. Fostul fundaș stânga este de părere că lipsa ritmului de joc poate deveni o capcană periculoasă pentru Drăgușin, chiar și în eventualitatea în care ar fi introdus pe teren.



„Trebuie să prinzi încredere”



Ex-dinamovistul a fost categoric în privința viitorului lui Drăgușin, sugerând că un mediu nou ar fi benefic pentru cariera acestuia, mai ales în contextul rezultatelor slabe ale echipei, care pun presiune suplimentară pe orice jucător care intră din postura de rezervă.



„Dacă intră și o dă prost... va fi greu pentru el după perioada asta (n.r. - lungă de absență), pentru că dacă nu prinzi încredere în tine, să te ajute și echipa, să prinzi și rezultate bune... e greu. Cel puțin părerea mea e că ar trebui să plece”, a spus Cristi Pulhac.



Internaționalul român este monitorizat de mai multe cluburi din Serie A, însă Tottenham ezită să îi dea drumul din cauza problemelor medicale din lot. Trupa lui Ange Postecoglou a ajuns pe locul 14 în Premier League după înfrângerea din derby-ul londonez.

