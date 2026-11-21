Fostul atacant la Stelei, Sabin Ilie, contestă numirea acestora, susținând că nu le vede rolul din moment de transferurile le va face tot Gigi Becali ca și până acum.

„Vreau să te întreb și eu un lucru, că ai zis că Gigi Becali aduce jucători. De ce i-a mai luat pe băieții ăștia doi acolo?”, a întrebat Ilie. Mustață a răspuns: „Păi nu, nu, nu, stai puțin. Ei caută jucători și e normal. Nu stă Gigi Becali să caute el acum, să se uite el acolo”, a replicat Mustață. „Adică pe ce criterii i-ai luat, care răspunde mai repede la telefon, nu?”, a întrebat din nou, Ilie. „Nu e pe criterii. Cine aduce jucători, trebuie să-i vezi. Nu te mai duci în Liga 14 să aduci jucători. Adu jucători de elită, adu jucători buni”, a spus Sabin Ilie, potrivit Fanatik.