Fostul atacant la Stelei, Sabin Ilie, contestă numirea acestora, susținând că nu le vede rolul din moment de transferurile le va face tot Gigi Becali ca și până acum.
„Vreau să te întreb și eu un lucru, că ai zis că Gigi Becali aduce jucători. De ce i-a mai luat pe băieții ăștia doi acolo?”, a întrebat Ilie. Mustață a răspuns: „Păi nu, nu, nu, stai puțin. Ei caută jucători și e normal. Nu stă Gigi Becali să caute el acum, să se uite el acolo”, a replicat Mustață. „Adică pe ce criterii i-ai luat, care răspunde mai repede la telefon, nu?”, a întrebat din nou, Ilie. „Nu e pe criterii. Cine aduce jucători, trebuie să-i vezi. Nu te mai duci în Liga 14 să aduci jucători. Adu jucători de elită, adu jucători buni”, a spus Sabin Ilie, potrivit Fanatik.
FCSB s-a despărțit de Mihai Stoica
Numirile celor doi foşti jucători vin după plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB. Acesta a demisionat, la 12 noiembrie, din funcţiile de manager şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie, decizia fiind anunţată de patronul Gigi Becali. Stoica a activat timp de 19 ani în cadrul clubului, în diferite funcţii de conducere.
Raul Rusescu a evoluat pentru FCSB în trei perioade, 2011-2013, 2014-2015 şi 2018-2019, şi are în palmares două titluri de campion cu formaţia bucureşteană, Cupa României şi Cupa Ligii.
Fostul fundaş polonez Lukasz Szukala a jucat la FCSB între 2012 şi 2015, perioadă în care a disputat 101 meciuri şi a marcat 13 goluri. Alături de FCSB a câştigat trei titluri de campion, Cupa României, Supercupa României şi Cupa Ligii.