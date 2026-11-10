După zece etape desfășurate în Premier League, eșalonul de elită al Angliei care se vede pe VOYO și VOYO SPORT 1, Liverpool a bifat cinci victorii, trei remize și două eșecuri.

În ultima etapă, formația dirijată de Andoni Iraola a învins-o în deplasare pe ”lanterna roșie”, Crystal Palace, la Londra, cu 3-1

Liverpool îl poate pierde la vară pe Van Dijk. Reacția olandezului

În iarnă, căpitanul Virgil van Dijk, care ratează meciurile echipei naționale Olanda din cauza unei accidentări, intră în ultimele șase luni de contract cu clubul de pe ”Anfield”.

Întrebat despre situația în care se află, Van Dijk a sugerat că nu e panicat și că lasă timpul să-i decidă soarta. Fotbalistul e deschis și unei plecări, în cazul în care Liverpool e decisă să nu-i prelungească înțelegerea contractuală.

”Mă simt bine, dar nu este vorba despre mine în acest moment. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu sunt deloc panicat. Vreau să continui să joc și să fac ceea ce fac în prezent. Vom vedea ce ne rezervă acest sezon. Am avut deja parte de o perioadă extraordinară până acum.

Dacă această experiență se va prelungi, foarte bine. Dacă nu, voi merge în altă parte. Momentan nu există nicio noutate de anunțat, dar asta nu înseamnă că există vreo stare de tensiune sau de îngrijorare”, a spus Van Dijk, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Cotat la 15 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul care a câștigat tot ce se putea pe ”Anfield” se află la Liverpool din iarna lui 2018, când Jurgen Klopp l-a adus de la Southampton.