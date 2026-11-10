Ronald Araujo (27 de ani) a fost împrumutat de Liverpool de la Barcelona până la finele acestui sezon, dar gruparea de pe Anfield are opțiunea unui transfer definitiv în cazul în care fotbalistul impresionează sub comanda lui Andoni Iraola.

Ronald Araujo mai așteaptă până când va lua o decizie

Uruguayanul a reușit să impresioneze la Liverpool după doar 15 partide, așa că oficialii clubului iau deja în calcul să-i achite clauza de transfer definitiv, în valoare de 55 de milioane de euro, scrie publicația catalană Sport.

Doar că Araujo nu se grăbește și va mai aștepta o perioadă până când va lua o decizie cu privire la viitorul său. Oricum, Liverpool poate activa clauza de transfer definitiv încă din ianuarie dacă fotbalistul decide să rămână în Anglia.

Araujo a evoluat pentru prima echipă a Barcelonei între 2020 și 2026, timp în care a câștigat trei titluri, două Cupe ale Spaniei și trei Supercupe ale Spaniei.

Liverpool, victorie cu 3-1 pe terenul lui Crystal Palace!

La capătul celor 90 de minute, Liverpool s-a impus cu 3-1, după ce Mac Allister (min. 40), Florian Wirtz (min. 54), Alexander Isak (min. 89) și Edward Nketiah (min. 90+5) și-au trecut numele pe tabela de marcaj.

Cu această victorie, formația dirijată de Andoni Iraola a urcat pe locul patru în clasament cu 18 puncte. Cinci victorii, trei remize și două eșecuri are Liverpool până acum.

De cealaltă parte, Palace e ”lanterna roșie” cu șapte puncte, două victorii, un rezultat de egalitate și șapte înfrângeri în zece runde.