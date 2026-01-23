Căpitanul echipei Liverpool, Virgil van Dijk, a susținut că a-l întreba pe antrenorul Arne Slot dacă l-a sunat Xabi Alonso a fost un comportament „lipsit de respect”. Fostul antrenor de la Real Madrid ar putea să fie înlocuitorul lui Slot pe Anfield.

Virgil van Dijk, scut în jurul lui Arne Slot

Marți, un jurnalist l-a întrebat pe Slot dacă fostul jucător al lui Liverpool, Xabi Alonso, a luat legătura cu el. Momentul s-a petrecut înaintea victoriei „cormoranilor” cu ​​3-0 la Marsilia în Liga Campionilor.

Slot a râs de ceea ce a numit „una dintre cele mai ciudate întrebări”, glumind că spaniolul l-a sunat să îi spună că „va prelua conducerea în 6 luni sau poate mai devreme”.

Reacția acidă a lui Virgil van Dijk

Liverpool nu a solicitat ca jurnalistul care i-a pus întrebarea lui Slot despre Alonso să fie suspendat, dar Van Dijk l-a atacat după meci. „Acea întrebare a fost lipsită de respect”, a spus fundașul olandez, citat de BBC.

„Criticile sunt justificate dacă te uiți la ce facem în acest sezon, mai ales având în vedere sezonul trecut. A fost o parte dificilă a sezonului atât pentru noi, jucătorii, cât și pentru antrenor, dar el a gestionat-o bine”, a adăugat stoperul „cormoranilor”.

