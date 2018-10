Povestea baiatului care face haine de sala, cunoscute si in Romania: are 26 de ani si vinde de 100 milioane €!

Baiatul a inceput afacerea la 19 ani.

Ben Francis este numele omului din spatele companiei Gymshark, un producator de echipamente sportive pentru fitness, care isi vinde marfa si in Romania.

La 26 de ani, englezul a reusit sa puna pe picioare o afacere care in ultimul an a avut o cifra de afaceri de 100 de milioane de euro.

"Eram student la o facultate din Birmingham, iar cand terminam treaba lucram la o pizzerie. In timpul pauzelor dintre doua livrari, aveam timp sa raspund si la mailurile legate de Gymshark."

Francis a fost mereu interesat de fitness. In timpul facultatii, baiatul a dezvoltat o aplicatie de tracking, ce i-a adus venituri de 8000 de euro.

"Atunci am decis sa ma implic mai mult in industria fitness-ului. Am facut un site de tranzactii pentru echipamentele sportive. Pentru ca nu imi gaseam hainele pe care mi le doream, am decis sa mi le fac singur."

"Mi-am cumparat o masina de cusut si o masinarie pentru imprimat si am dat drumul la treaba. Am inceput cu comenzi de cateva produse, apoi am crescut", a povestit Ben Francis, proprietarul companiei Gymshark intr-un interviu pentru BBC.

Gymshark are in prezent 1,2 milioane de clienti in toata lumea.