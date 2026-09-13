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La finalul meciului, Costin Ștucan a discutat cu invitații săi din emisiunea Play on Sport, Bogdan Lobonț, Costel Pantilimon și Cătălin Oprișan, iar cei trei au căzut de acord că ar fi trebuit eliminat și Bruno Fernandes. Costin Ștucan: Mie mi se pare că Bruno Fernandes, care are mingea dincolo de adversar îi dă un mare șut în fund, pentru care măcar galben merita clar, dar eu zic că trebuia roșu, pentru că este total nesportiv. După ce îi dă un șut în fund dă cu șutul în minge, adică vezi doamne că el a vrut să dea în minge. Apoi, Foden care nu are minte, îl lovește cu picioarele și merită clar roșu. Bogdan Lobonț: Uită-te și la arbitru, care încearcă să își găsească cea mai bună poziție ca să vadă ce se petrece, că era obturat. Eu le-aș fi dat roșu amândurora. Dar dacă știi că Bruno Fernandes simulează de ce trebuie să reacționezi? Rămâi cu șutul în fund și poate îi dă roșu lui. Costel Pantilimon: Foden nu are voie să facă așa ceva, într-adevăr Bruno Fernandes este mai golănaș la faza asta. Nu e prima dată când face așa ceva Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes a scăpat / Rooney: "Nu poate fi niciodată roșu" Faza a fost verificată și în camera VAR, iar decizia s-a menținut. Cu toate acestea, Bruno Fernandes a scăpat nesancționat. "Sunt surprins că Fernandes nu a primit cartonaș galben pentru lovitura aplicată când Foden era la pământ", a comentat Gary Neville, fostul fundaș al lui Manchester United, potrivit BBC. În schimb, Wayne Rooney, legenda lui United, a contestat eliminarea lui Foden: "Nu poate fi niciodată cartonaș roșu. A fost mai degrabă o ștergere decât o lovitură". Pentru Phil Foden este primul cartonaș roșu încasat în carieră, după aproape 400 de meciuri strânse în tricoul lui Manchester City!

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