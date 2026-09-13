Unicul gol al lui Manchester City a fost unul controversat.
Explicația Premier League după controversa de la golul lui Haaland din Manchester United - Manchester City
Derby-ul orașului Manchester dintre United și City s-a încheiat cu victoria ”Cetățenilor”, scor 1-0, în etapa a patra din Premier League.
După o oră de joc, Manchester City, în inferioritate numerică, a deschis scorul prin Erling Haaland, care a profitat de o centrare a lui Gvardiol expediată de pe partea stângă. Inițial, arbitrul Michael Oliver a anulat reușita norvegianului pentru ofsaid, însă golul a fost validat în urma analizei VAR.
Deși după trasarea liniilor, s-a observat că Dorgu l-a ținut în joc pe Haaland, mulți au reproșat că golul lui Haaland ar fi trebuit anulat pentru un ofsaid la Enzo Fernandez, care a influențat faza.
Premier League Match Center, hub-ul care oferă toate informațiile cu privire la meciurile din Premier League, a explicat decizia luată de arbitrul Michael Oliver în privința golului lui Erling Haaland.
”Erling Haaland marchează și o aduce pe Manchester City în avantaj, însă arbitrul asistent ridică fanionul pentru a semnaliza că norvegianul se afla în ofsaid.
Premier League Match Centre a transmis: „VAR-ul a verificat decizia arbitrului de a anula golul pentru ofsaid și a stabilit că Haaland se afla în poziție regulamentară, recomandând astfel validarea golului.
VAR-ul a considerat, de asemenea, că, deși se afla în poziție de ofsaid, Fernandez nu a jucat mingea”, a transmis Premier League Match Centre.
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