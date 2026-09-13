Eliminarea lui Phil Foden, explicată oficial de Premier League! Ce au omis englezii

Eliminarea lui Phil Foden, explicată oficial de Premier League! Ce au omis englezii Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City a învins-o cu 1-0 pe Manchester United, în etapa a patra din Premier League.

TAGS:
Manchester UnitedManchester CityBruno FernandesPhil Fodeneliminare
Din articol

”Cetățenii” au jucat din minutul 23 în zece jucători, după ce Phil Foden a fost eliminat în urma unei faze controversate. 

Explicația Premier League pentru eliminarea lui Phil Foden

  • Phil foden
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jucătorul lui Manchester City l-a lovit cu piciorul în abdomen pe Bruno Fernandes, după ce a fost provocat de starul lui United. Pentru gestul său, Foden a primit direct cartonaș roșu din partea arbitrului Michael Oliver. În schimb, Bruno Fernandes a rămas nesancționat.

Premier League Match Centre, hub-ul care oferă toate informațiile despre meciurile din campionatul Angliei, a oferit explicația pentru eliminarea lui Phil Foden. Britanicii au omis, însă, că înainte ca Foden să îl lovească pe starul lui United, Bruno Fernandes l-a lovit cu piciorul pe fotbalistul de la Manchester City.

Picioarele lui Phil Foden, de la Manchester City, intră în contact cu abdomenul lui Bruno Fernandes, de la Manchester United, ceea ce duce la acordarea unui cartonaș roșu.

Premier League Match Centre a transmis: <<Decizia arbitrului de a-i acorda cartonaș roșu lui Foden pentru comportament violent a fost verificată și confirmată de VAR>>.

ARBITRU: <<Cartonaș roșu pentru Phil Foden – îl lovește cu piciorul pe Bruno>>.

VAR: <<Pentru mine, acesta pare în mod clar un cartonaș roșu. Pare să existe o mișcare suplimentară. Confirm cartonașul roșu pentru numărul 47 de la Manchester City>>”, a fost explicația oferită de Premier League Match Centre.

VIDEO Eliminarea lui Phil Foden din Manchester United - Manchester City

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă
Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă
ULTIMELE STIRI
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Duelul românilor în Cipru: Vlad Dragomir, gol decisiv pentru Pafos împotriva lui Atanas Trică
Duelul românilor în Cipru: Vlad Dragomir, gol decisiv pentru Pafos împotriva lui Atanas Trică
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Cu Dennis Man uitat pe bancă, PSV s-a distrat cu Sparta Rotterdam și e pe primul loc
Cu Dennis Man uitat pe bancă, PSV s-a distrat cu Sparta Rotterdam și e pe primul loc
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gabi Tamaș a numit favorita din Superligă: „Se luptă cu ea singură la titlu, joacă un fotbal extraordinar”

Gabi Tamaș a numit favorita din Superligă: „Se luptă cu ea singură la titlu, joacă un fotbal extraordinar”

"Trei oferte din Superliga în 10 minute" pentru jucătorul de la FCSB: "Nu poate fi scos din echipă"

"Trei oferte din Superliga în 10 minute" pentru jucătorul de la FCSB: "Nu poate fi scos din echipă"

Marius Cheregi: „Mi s-au oferit 100.000 de dolari să fac un penalty!”. Cu ce se ocupă astăzi campionul invincibil cu Dinamo: „Ești primul tânăr care m-a recunoscut”

Marius Cheregi: „Mi s-au oferit 100.000 de dolari să fac un penalty!”. Cu ce se ocupă astăzi campionul invincibil cu Dinamo: „Ești primul tânăr care m-a recunoscut”

Dinamo a luat decizia finală în cazul lui Mamoudou Karamoko

Dinamo a luat decizia finală în cazul lui Mamoudou Karamoko

Lovitură în plină figură pentru Daniel Bîrligea! Anunțul italienilor

Lovitură în plină figură pentru Daniel Bîrligea! Anunțul italienilor

"Da, a fost ultimul meci, sută la sută!" Florin Maxim, anunț major pentru Corvinul Hunedoara după eșecul cu Universitatea Craiova

"Da, a fost ultimul meci, sută la sută!" Florin Maxim, anunț major pentru Corvinul Hunedoara după eșecul cu Universitatea Craiova



Recomandarile redactiei
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
Reacția lui Filipe Coelho după prima victorie în deplasare! Ce spune despre cartonașul galben primit
Reacția lui Filipe Coelho după prima victorie în deplasare! Ce spune despre cartonașul galben primit
Brest - PSG 0-1. Parizienii obțin prima victorie a sezonului
Brest - PSG 0-1. Parizienii obțin prima victorie a sezonului
Alte subiecte de interes
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Transfer fabulos! Ronaldo a început discuțiile cu oficialii clubului
Transfer fabulos! Ronaldo a început discuțiile cu oficialii clubului
Bruno Fernandes, lider incontestabil într-un top din Premier League! Kevin De Bruyne, abia pe locul doi
Bruno Fernandes, lider incontestabil într-un top din Premier League! Kevin De Bruyne, abia pe locul doi
CITESTE SI
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

stirileprotv Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

stirileprotv Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

stirileprotv Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
UEFA Europa Conference League
Twente - Qarabag


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!