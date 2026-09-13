Eliminarea lui Phil Foden, explicată oficial de Premier League! Ce au omis englezii

”Cetățenii” au jucat din minutul 23 în zece jucători, după ce Phil Foden a fost eliminat în urma unei faze controversate.

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Jucătorul lui Manchester City l-a lovit cu piciorul în abdomen pe Bruno Fernandes, după ce a fost provocat de starul lui United. Pentru gestul său, Foden a primit direct cartonaș roșu din partea arbitrului Michael Oliver. În schimb, Bruno Fernandes a rămas nesancționat.

Premier League Match Centre, hub-ul care oferă toate informațiile despre meciurile din campionatul Angliei, a oferit explicația pentru eliminarea lui Phil Foden. Britanicii au omis, însă, că înainte ca Foden să îl lovească pe starul lui United, Bruno Fernandes l-a lovit cu piciorul pe fotbalistul de la Manchester City.

”Picioarele lui Phil Foden, de la Manchester City, intră în contact cu abdomenul lui Bruno Fernandes, de la Manchester United, ceea ce duce la acordarea unui cartonaș roșu.

Premier League Match Centre a transmis: <<Decizia arbitrului de a-i acorda cartonaș roșu lui Foden pentru comportament violent a fost verificată și confirmată de VAR>>.

ARBITRU: <<Cartonaș roșu pentru Phil Foden – îl lovește cu piciorul pe Bruno>>.

VAR: <<Pentru mine, acesta pare în mod clar un cartonaș roșu. Pare să existe o mișcare suplimentară. Confirm cartonașul roșu pentru numărul 47 de la Manchester City>>”, a fost explicația oferită de Premier League Match Centre.

VIDEO Eliminarea lui Phil Foden din Manchester United - Manchester City