În timp ce albaștrii din Manchester au derby cu United, "tunarii" merg pe terenul lui Nottingham Forest, în speranța că vor mări ecartul față de principala urmăritoare.

Ai SuperPariuri, BetBuilder, Cote Mărite și opțiunile SuperSchimbare și SuperAvantaj pentru etapa din Premier League!

Cât de dezechilibrat e Manchester Derby?

Arsenal are un avans de 6 puncte în fruntea ierarhiei și un meci la prima vedere abordabil, astfel că orice pas greșit al trupei lui Guardiola pe Old Trafford poate cântări enorm în lupta pentru titlu. City își prinde însă rivala într-o perioadă cu multe tensiuni, iar Erling Haaland are un obiectiv personal, acela de a egala sau depăși recordul de goluri marcate în Manchester Derby.

Manchester United l-a demis recent pe Ruben Amorim și nu i-a mai dat șanse nici lui Darren Fletcher din postura de interimar, după eliminarea echipei din turul 3 al Cupei Angliei. Fostul căpitan Michael Carrick a fost numit acum noul antrenor interimar până la finalul sezonului. El revine pe banca „diavolilor” la mai bine de trei ani de la primul său mandat scurt pe Old Trafford.

United ocupă locul 7, fiind la 3 puncte de Top 4, însă are o singură victorie în ultimele șase meciuri de campionat. Iar Eliminarea din FA Cup confirmă un sezon mai scurt decât de obicei, cu doar 40 de meciuri în total! Carrick are un program de foc la debut, pentru că după acest joc va înfrunta și Arsenal.

Manchester City este neînvinsă de 13 jocuri, dar are trei remize în debutul acestui an în Premier League. După ultima etapă a mai obținut însă două victorii, 10-1 cu Exeter în FA Cup și un 2-0 la Newcastle în Cupa Ligii.

Istoria recentă îi avantajează pe „cetățeni”: City a câștigat mai multe meciuri în deplasare pe Old Trafford decât orice altă echipă din Premier League.

Arsenal, misiune ușoară cu Nottingham?

Arsenal simte că se apropie tot mai mult de un titlu pe care îl așteaptă mai bine de două decenii. Vine la Nottingham cu un moral excelent, atât după rezultatele din campionat (în ciuda unui 0-0 în ultima rundă cu Liverpool), dar și după victoria din Cupa Ligii în manșa tur cu Chelsea, 3-2. Echipa lui Mikel Arteta are nouă victorii în ultimele zece meciuri oficiale.



Nottingham Forest se luptă pentru supraviețuire și a pierdut deja de șase ori acasă în acest sezon. Totuși, victoria din ultima rundă din fieful echipei West Ham, cu 2-1, i-a oferit o mare gură de oxigen, iar gradul de presiune s-a mai redus.

Istoricul recent este net favorabil „tunarilor”, Forest nereușind să marcheze în ultimele trei dueluri directe.

