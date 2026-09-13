Titularizat de Enzo Maresca după ce la duelul cu Porto din Champions League a început pe bancă, Phil Foden a avut parte de o zi de coșmar pe Old Trafford. Englezul a văzut direct cartonașul roșu după o reacție nervoasă.
Phil Foden, roșu direct în Manchester United - Manchester City, după ce l-a lovit pe Bruno Fernandes
La un duel în marginea terenului, Foden s-a prăbușit pe gazon după un duel cu Bruno Fernandes, solicitând un fault. Portughezul a continuat, lovindu-l încă o dată pe jucătorul lui City, iar apoi a venit răspunsul. Foden l-a lovit pe Bruno cu talpa în zona abdomenului, iar Michael Oliver i-a arătat direct cartonașul roșu.
Bruno Fernandes a scăpat / Rooney: "Nu poate fi niciodată roșu"
Faza a fost verificată și în camera VAR, iar decizia s-a menținut. Cu toate acestea, Bruno Fernandes a scăpat nesancționat.
"Sunt surprins că Fernandes nu a primit cartonaș galben pentru lovitura aplicată când Foden era la pământ", a comentat Gary Neville, fostul fundaș al lui Manchester United, potrivit BBC.
În schimb, Wayne Rooney, legenda lui United, a contestat eliminarea lui Foden: "Nu poate fi niciodată cartonaș roșu. A fost mai degrabă o ștergere decât o lovitură".
- Pentru Phil Foden este primul cartonaș roșu încasat în carieră, după aproape 400 de meciuri strânse în tricoul lui Manchester City!