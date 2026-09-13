„Dă tu bani din buzunar!” Replică tăioasă a lui Victor Becali pentru Ciprian Marica

Ciprian Marica și-a exprimat dezamăgirea legată de sumele mici pentru care sunt cedați jucătorii din campionatul intern. Acesta a dat exemplul lui Daniel Bîrligea, împrumutat de FCSB la Frosinone pentru 1,5 milioane de euro, făcând o paralelă cu vânzarea definitivă a lui Iustin Doicaru la Rizespor pentru o sumă identică.

„E ușor să vorbim pe banii altora”

În replică, Victor Becali l-a atacat pe fostul internațional, sugerându-i să investească propriile fonduri dacă dorește să refuze ofertele venite pe adresa clubului unde este acționar minoritar, Farul Constanța.

„Din studio sau de la telefon vorbim repede de bani. Așa spunea și Marica, întrebându-se de ce a vândut jucătorul pe 1,5 milioane de euro, să-l vândă pe 5 milioane de euro. Păi nu l-a vândut nici FCSB pe 5 milioane de euro pe Bîrligea. Deocamdată l-a vândut pe 1,5 milioane de euro. Marica, dacă tot are bani, și este și acționar, să împrumute clubul cu 2 milioane de euro. De ce să vândă jucătorul pe 1,5 milioane de euro? Dar este ușor să vorbim pe banii altora. Sigur, dacă va juca Drăguș, îl poate vinde pe bani mulți, pe câteva milioane de euro. Își va scoate banii FCSB. Dar dacă nu joacă? Pierzi 4 milioane de euro”, a spus Victor Becali, potrivit Fanatik.

Impresarul a menționat că echipa bucureșteană poate obține încă 3,5 milioane de euro dacă Frosinone se menține în Serie A.