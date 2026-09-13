VIDEO EXCLUSIV Haaland, șocat după ce l-a văzut în United - City: "Extraordinar, zici că e lup!"

Haaland, șocat după ce l-a văzut în United - City: &quot;Extraordinar, zici că e lup!&quot; Premier League
SPORT.RO
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Erling Haaland a decis derby-ul Manchester United - Manchester City 0-1 cu un gol controversat validat de VAR. Norvegianul a avut cuvinte de laudă la final pentru un coechipier.

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Erling HaalandManchester CityManchester UnitedGianluigi Donnarumma
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Derby-ul de pe Old Trafford a fost marcat de două decizii majore de arbitraj. În minutul 23, Phil Foden a văzut direct cartonașul roșu pentru că l-a lovit fără minge pe Bruno Fernandes, însă portughezul, care l-a lovit și el pe adversar, a scăpat nepedepsit.

Reacția lui Haaland după ce a decis derby-ul Manchester United - Manchester City

A doua fază care a încins spiritele s-a produs în minutul 60. Haaland a marcat după o centrare a lui Gvardiol, iar VAR-ul a validat reușita, chiar dacă Enzo Fernandez, aflat în poziție clară de ofsaid, a încercat să reia cu capul de lângă Lisandro Martinez. Mai mulți specialiști au considerat că reușita trebuia anulată pentru că Enzo Fernandez a influențat faza.

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La interviul de după joc, Haaland a vorbit despre faza golului inițial anulat de tușier pentru ofsaid: "Am crezut că poate cineva a deviat mingea. Când am aflat că nu o atinsese nimeni, am luat-o personal pentru că au considerat că eram în ofsaid, iar eu nu sunt aproape niciodată în ofsaid. E mereu plăcut să câștigi, dar să o faci în 10 oameni timp de 60 de minute, pe Old Trafford, e un sentiment extraordinar".

Haaland, uluit de parada lui Donnarumma

Starul norvegian al lui City a vorbit și despre parada extraordinară a lui Gianluigi Donnarumma din prelungiri, în fața lui Mbeumo.

"Ce intervenție a avut și Gianluigi Donnarumma pe final! E ca un lup în poartă și chiar arată ca un lup. E un tip extraordinar, iar când ai un portar ca el în spatele tău te simți mult mai în siguranță", a mai spus Haaland, la Sky Sports.

VIDEO Intervenția lui Donnarumma în fața lui Mbeumo

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VIDEO Rezumat Manchester United - Manchester City 0-1

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