Derby-ul de pe Old Trafford a fost marcat de mai multe controverse legate de arbitraj. Mai întâi, Phil Foden a văzut roșu direct după o reacție nervoasă la adresa lui Bruno Fernandes, iar City a rămas în 10 din minutul 23. În schimb, portughezul a scăpat fără vreun cartonaș, chiar dacă și el l-a lovit pe Foden. (DETALII AICI).
Haaland, gol controversat în Manchester United - Manchester City, validat de VAR
Deși a jucat în 10, Manchester City a reușit să deschidă scorul după o oră de joc. După o centrare a lui Gvardiol, Haaland a apărut excelent la finalizare și a marcat pentru 1-0.
În primă fază, arbitrul asistent a ridicat fanionul pentru ofsaid la Haaland, însă golul a fost validat din camera VAR.
Wayne Rooney: "Ofsaid clar!". Gary Neville: "Să mi se explice regula ofsaidului!"
După trasarea liniilor, se observă că Dorgu îl ține în poziție regulamentară pe Haaland. Cu toate acestea, într-o poziție clară de ofsaid s-a aflat și Enzo Fernandez, dar mijlocașul lui City nu a atins balonul la centrarea lui Gvardiol.
Wayne Rooney, fostul mare atacant al lui Manchester United, crede că golul lui Haaland trebuia anulat, având în vedere că Enzo Fernandez a influențat faza.
"Este ofsaid clar! Lisandro Martinez a fost influențat de mișcarea lui Enzo, iar Enzo era în ofsaid", a spus Wayne Rooney, pentru BBC.
Gary Neville, fostul fundaș al lui Manchester United, s-a arătat și el bulversat de hotărârea venită din camera VAR: "Am nevoie să mi se explice regula ofsaidului. Sunt pierdut, recunosc. E nevoie de o explicație oficială pentru care aici nu este ofsaid".