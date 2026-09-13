VIDEO EXCLUSIV "E ofsaid clar!" Încă o mare controversă în Manchester United - Manchester City: "Să-mi explice cineva regulamentul"

&quot;E ofsaid clar!&quot; Încă o mare controversă în Manchester United - Manchester City: &quot;Să-mi explice cineva regulamentul&quot; Premier League
SPORT.RO
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Manchester City a reușit să deschidă scorul în inferioritate numerică împotriva lui Manchester United, însă golul lui Erling Haaland a stârnit o mare controversă.

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Din articol

Derby-ul de pe Old Trafford a fost marcat de mai multe controverse legate de arbitraj. Mai întâi, Phil Foden a văzut roșu direct după o reacție nervoasă la adresa lui Bruno Fernandes, iar City a rămas în 10 din minutul 23. În schimb, portughezul a scăpat fără vreun cartonaș, chiar dacă și el l-a lovit pe Foden. (DETALII AICI).

Haaland, gol controversat în Manchester United - Manchester City, validat de VAR

Deși a jucat în 10, Manchester City a reușit să deschidă scorul după o oră de joc. După o centrare a lui Gvardiol, Haaland a apărut excelent la finalizare și a marcat pentru 1-0.

În primă fază, arbitrul asistent a ridicat fanionul pentru ofsaid la Haaland, însă golul a fost validat din camera VAR.

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Wayne Rooney: "Ofsaid clar!". Gary Neville: "Să mi se explice regula ofsaidului!"

După trasarea liniilor, se observă că Dorgu îl ține în poziție regulamentară pe Haaland. Cu toate acestea, într-o poziție clară de ofsaid s-a aflat și Enzo Fernandez, dar mijlocașul lui City nu a atins balonul la centrarea lui Gvardiol.

Wayne Rooney, fostul mare atacant al lui Manchester United, crede că golul lui Haaland trebuia anulat, având în vedere că Enzo Fernandez a influențat faza.

"Este ofsaid clar! Lisandro Martinez a fost influențat de mișcarea lui Enzo, iar Enzo era în ofsaid", a spus Wayne Rooney, pentru BBC.

Gary Neville, fostul fundaș al lui Manchester United, s-a arătat și el bulversat de hotărârea venită din camera VAR: "Am nevoie să mi se explice regula ofsaidului. Sunt pierdut, recunosc. E nevoie de o explicație oficială pentru care aici nu este ofsaid".

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