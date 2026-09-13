Derby-ul de pe Old Trafford a fost marcat de mai multe controverse legate de arbitraj. Mai întâi, Phil Foden a văzut roșu direct după o reacție nervoasă la adresa lui Bruno Fernandes, iar City a rămas în 10 din minutul 23. În schimb, portughezul a scăpat fără vreun cartonaș, chiar dacă și el l-a lovit pe Foden. (DETALII AICI).

Haaland, gol controversat în Manchester United - Manchester City, validat de VAR

Deși a jucat în 10, Manchester City a reușit să deschidă scorul după o oră de joc. După o centrare a lui Gvardiol, Haaland a apărut excelent la finalizare și a marcat pentru 1-0.

În primă fază, arbitrul asistent a ridicat fanionul pentru ofsaid la Haaland, însă golul a fost validat din camera VAR.