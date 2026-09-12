Atacantul Barcelonei a semnat! Hansi Flick, mulțumit după ce catalanii au dat lovitura: „Extraordinar!”

Barcelona a încercat în toată fereastra de transferuri de vară să o convingă pe Atletico Madrid să îl lase pe Julian Alvarez să semneze cu echipa campioană a Spaniei.

Cu toate că argentinianul s-a arătat foarte dornic să semneze cu Barcelona, transferul nu s-a mai întâmplat pentru că formația madrilenă a transmis că Alvarez nu este de vânzare.

Hansi Flick, surprins de atacantul care a semnat cu Barcelona

În cele din urmă, Barcelona l-a adus pe Gabriel Jesus pentru poziția de atacant central, acolo unde Raphinha a evoluat excelent până acum.

Hansi Flick a anunțat că va mai avea o variantă pentru poziția de număr '9'. Este vorba despre Hamza Abdelkarim, care a fost adus de la Al-Ahly Cairo pentru 1,5 milioane de euro.

Atacantul egiptean de 18 ani a semnat un nou contract cu Barcelona în urma presezonului incredibil pe care l-a reușit în tricoul echipei catalane.

„Este un jucător care a avut evoluții foarte bune în perioada de pregătire și concurează cu ceilalți jucători de pe acest post. Este un profil total diferit, un profil pe care nu îl avem în echipă. Este extraordinar pentru viitorul clubului. Desigur, trebuia să rămână la club

Avem trei profiluri diferite în echipă pe poziția de atacant: Raphinha, Gabriel Jesus și Hamza, dar și Gordon și Adeyemi pot juca pe această poziție. Și Olmo a demonstrat în ultimii doi ani că poate evolua acolo, la fel ca Fermin. Avem multe opțiuni. În acest moment, Rapha joacă fantastic, la un alt nivel. Este incredibil. Dacă va continua să joace în acest fel, pentru mine este unul dintre cei mai buni jucători din lume”, a declarat Flick, conform Mundo Deportivo.

Atacantul egiptean a debutat într-un meci oficial pentru Barcelona și a marcat patru goluri în cele cinci meciuri amicale jucate de catalani în această vară.

1,5 milioane de euro este cota lui Hamza Abdelkarim, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.