Atacantul Barcelonei a semnat! Hansi Flick, mulțumit după ce catalanii au dat lovitura: „Extraordinar!”

Barcelona a încercat în toată fereastra de transferuri de vară să o convingă pe Atletico Madrid să îl lase pe Julian Alvarez să semneze cu echipa campioană a Spaniei.
Cu toate că argentinianul s-a arătat foarte dornic să semneze cu Barcelona, transferul nu s-a mai întâmplat pentru că formația madrilenă a transmis că Alvarez nu este de vânzare.
Hansi Flick, surprins de atacantul care a semnat cu Barcelona
În cele din urmă, Barcelona l-a adus pe Gabriel Jesus pentru poziția de atacant central, acolo unde Raphinha a evoluat excelent până acum.
Hansi Flick a anunțat că va mai avea o variantă pentru poziția de număr '9'. Este vorba despre Hamza Abdelkarim, care a fost adus de la Al-Ahly Cairo pentru 1,5 milioane de euro.
Atacantul egiptean de 18 ani a semnat un nou contract cu Barcelona în urma presezonului incredibil pe care l-a reușit în tricoul echipei catalane.
„Este un jucător care a avut evoluții foarte bune în perioada de pregătire și concurează cu ceilalți jucători de pe acest post. Este un profil total diferit, un profil pe care nu îl avem în echipă. Este extraordinar pentru viitorul clubului. Desigur, trebuia să rămână la club
Avem trei profiluri diferite în echipă pe poziția de atacant: Raphinha, Gabriel Jesus și Hamza, dar și Gordon și Adeyemi pot juca pe această poziție. Și Olmo a demonstrat în ultimii doi ani că poate evolua acolo, la fel ca Fermin. Avem multe opțiuni. În acest moment, Rapha joacă fantastic, la un alt nivel. Este incredibil. Dacă va continua să joace în acest fel, pentru mine este unul dintre cei mai buni jucători din lume”, a declarat Flick, conform Mundo Deportivo.
Atacantul egiptean a debutat într-un meci oficial pentru Barcelona și a marcat patru goluri în cele cinci meciuri amicale jucate de catalani în această vară.
1,5 milioane de euro este cota lui Hamza Abdelkarim, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Erling Haaland vrea un transfer la Barcelona
Erling Haaland (26 de ani) a început cum nu se putea mai bine acest sezon la Manchester City, cu cinci goluri marcate în cinci partide, dar în această perioadă au apărut zvonuri legate de viitorul său. Mai exact, starul norvegian ar plănui să schimbe echipa de anul viitor, chiar dacă înțelegerea sa cu gruparea de pe Etihad Stadium se întinde până în 2034.
Spaniolii au aflat că Haaland își dorește un transfer în La Liga și ar fi gata să aleagă Barcelona în detrimentul rivalei Real Madrid. Norvegianul ar considera că un transfer pe Camp Nou l-ar face imediat principalul star din echipa lui Hansi Flick, scrie publicația catalană El Nacional.
Mai mult, în această perioadă, Haaland ar fi avut și câteva discuții cu reprezentanții săi pentru a dezbate, pe larg, posibilitatea unui transfer din sezonul următor. Rămâne de văzut dacă Barcelona va rămâne prima opțiune pentru Haaland sau dacă gruparea blaugrana va dispune de resursele financiare necesare pentru a-l transfera pe norvegian.
Ținând cont că atacantul mai are opt ani de contract cu Manchester City și marchează pe bandă rulantă în Premier League și Champions League, e de așteptat ca englezii să ceară o sumă-record în schimbul său. Site-urile de specialitate îl evaluează la 220 de milioane de euro.
Pentru Barcelona, în schimb, Haaland ar putea reprezenta o adevărată lovitură de imagine, după tentativa eșuată din această vară de a-l transfera pe argentinianul Julian Alvarez, ”blocat” de conducerea clubului Atletico Madrid.
Erling Haaland joacă din 2022 la Manchester City și a fost o piesă importantă în echipa ”sudată” de Pep Guardiola pe Etihad. Norvegianul a contribuit decisiv la cea mai importantă performanță din istoria clubului, câștigarea UEFA Champions League în 2023, la Istanbul, după o finală cu Inter Milano câștigată cu 1-0.
Până acum, cifrele lui Haaland la City sunt fabuloase: a marcat 167 de goluri în toate competițiile, cifră la care se adaugă și 30 de assist-uri în 203 partide.