AC Milan a primit vizita lui Ferencvaros pe ”San Siro”, în runda cu numărul 4 din faza ligii UEFA Europa League. La capătul celor 90 de minute, maghiarii s-au impus cu 2-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

AC Milan, umilită în Europa League după ce weekendul trecut a învins categoric Interul lui Chivu. Ce a spus Ruben Amorim

Lenny Joseph a deschis scorul în minutul 52 și a realizat ”dubla” în minutul 66. Dele a fost eliminat în minutul 77, iar Ferencvaros a jucat în inferioritate numerică restul partidei, dar chiar și așa, italienii nu au reușit să puncteze pe tabelă.

După meci, Ruben Amorim, antrenorul lui AC Milan, a ținut să puncteze că elevii săi nu au fost pregătiți pentru duelul cu gruparea din Budapesta.

”Nu există nicio explicație. Nu am ce să spun, mai ales despre prima repriză. Nu-mi amintesc de o altă primă repriză asemănătoare. Este vorba despre ambiție, concentrare, ambiție. Le-am oferit ocazii, le-am dat cadouri stupide. Nu eram pregătiți să jucăm fotbal în seara asta. E greu de explicat.

Pur și simplu nu eram pregătiți să trecem de la derby-ul cu Inter la această altă competiție. Când joci pentru AC Milan, ai o responsabilitate și nu poți să te prezinți așa. Probabil că nici eu nu m-am asigurat că echipa e pregătită.

Trebuie să ne concentrăm pe campionat, evident, dar trebuie să ne descurcăm bine și în Europa League. Trebuie și putem câștiga meciuri în ciuda rotației jucătorilor. Trebuie să fim pregătiți, nu suntem acum, să jucăm și să câștigăm la fiecare trei zile. Dar nu voi renunța la această competiție”, a spus Ruben Amorim, potrivit TMW.

Pentru cum a pregătit meciul, Ruben Amorim a fost notat cu 4 de sursa anterior menționată

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